Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

Српску очекују значајне јавне инвестиције које ће бити један од предуслова за озбиљнији економски замах, посебно када се ради о пословању у привреди.
Потписивање меморандума, каже први човјек Владе Српске, активираће акциони план који ће омогућити добру динамику. Жели да се Влада максимално укључи у те активности.
"Апсолутно свјесни свих поремећаја на тржишту, наглог скока цијена, доласка робе са истока изузетног квалитета, набавке сировине, примјене ЦЕФТА споразума, увоза итд. Апсолутно свјесни да не можемо ријешити проблеме, али их можемо амортизовати тамо гдје настану озбиљнији проблеми и правити један амбијент о којем стално причамо а то је да морамо правити повјерење", каже Минић.
Ради се о свеобухватној активности а у Меморандуму су наведени стратешки циљеви – економија, јавни сектор и демографија који су директно у вези, а требало би да подстакну технолошки развој привреде. Пад привредне активности у Европској унији донио је и изазове за економију Српске, истиче предсједник Уније послодаваца Српске.
"Циљ овог Меморандума јесте управо да нађемо одговоре и у што већој динамици релативно брзо пронађемо одређене теме које ћемо релативно брзо ријешити како бисмо првенствено поправљали привредни амбијент и убрзавали одређене процесе али и стварали услове за бољи стандард становништва који живи на овим просторима", рекао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Додијељена су признања за најбоље пореске обвезнике. Међу њима је и Зорица Рељић, финансијски директор предузећа „ЦИАК ауто БиХ“.
"Уредни смо ПДВ и порески обвезници, све наше обавезе измирујемо уредно, настојимо да направимо начин и обрачунамо све уредно и на вријеме платимо држави", каже Зорица Рељић.
Најбољи порески обвезници савјетују све остале пореске обвезнике, да поштују правила и законе и буду уредне платише, јер тако помажу привреди Републике Српске.
