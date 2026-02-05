СНСД: "Блануша увелико у предизборној кампањи, иако званичне кампање нема"

Аутор:Весна Азић
Ситно се броји до поновљених предсједничких избора. Нелогично је оно што видимо, а видимо да је Блануша увелико у предизборној кампањи, иако званичне кампање нема. Види се то и на друштвеним мрежама и скуповима, порука из СНСД-а.
Подсјећају и да им је поништено 15 хиљада, како кажу, неспорних гласова. Све то доживљавају као директан атак на изборну вољу грађана.
"Ево видјећете избори ће се поновити и опет ће све бити исто и опет ћемо тамо гдје буде 1 или 2 или 5 или 10 гласова што је статистичка грешка и опет ће неко на томе држати причу. Господин Каран је побиједио и то знају сви грађани Српске. Зато и јесте била прича сад се по неким нови условима. још нас неко до те мјере минимализује сад ће се бирати и бирачки одбори, ово нема ни јада се дјеце мала играју", каже Саво Минић, члан Главног одбора СНСД-а.
СДС увелико на терену. Обилазе правосудне институције баш у овој седмици и тврде да не воде кампању, већ да желе одговоре о кривичним пријавама. Данашња адреса за то, била им је Добој.
"И управо смо дошли смо пред Тужилаштво јер смо добили информације да су ти случајеви са Суда БиХ пренесени на одређени број окружних тужилаштава у Добоју, Зворнику и Бањалуци. Нас интересује докле су дошле радње за наше кривичне пријаве", каже Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
Спорне кривичне пријаве које су стигле на адресу добојског Тужилаштва, а које су обрађене и завршене су ослобађајуће, каже први човјек изборног штаба СНСД-а. Поменуте посјете с почетка ове приче карактерише као предизборну кампању. Апсурдним види и притисак на Тужилаштво, три дана пред ,,дан Д’’.
"Па ево и данашњи чин господина Блануше је чисто предизборни. Он већ дуже вријеме овђе по Добоју врши предизборне активности, али о томе сигурно да ЦИК треба да разматра и одлучи. Нема никакве изборне преваре, напротив, пресуде су ослобађајуће и то ће се наставити како буду долазиле на ред и како Тужилаштво их буде обрађивало", рекао је Данијел Јошић, предсједник Изборног штаба СНСД-а.
Грађани су првобитно изабрали предсједника. Био је то Милорад Додик. Сарајево поништило и отело. Тјерали су нас да поново изађемо и бирамо, па смо изабрали Синишу Карана. Опет иста прича. Сарајево поништило, порука је СНСД-ов Радован Ковачевић. И овај пут, кажу, покушава се исто. Остваривање амбиција из Сарајева, преко ЦИК-а и опозиције.
"Ја сам потпуно сигуран да ће људи и у Добоју, Зворнику, Лакташима, Братунцу, и у свим другим мјестима, Приједору, Бањалуци, Лопарама, Угљевику, Брчком и широм Републике Српске, гдје се бира на мањем броју бирачких мјеста, ипак изабрати Републику Српску", каже Радован Ковачевић, портпарол СНСД-а.
Ко је у праву, ко је погријешио и каква је стварна воља бирача, знаће се у недјељу, за када су заказани поновљени предсједнички избори.
