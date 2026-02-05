Logo
Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

АТВ

05.02.2026

18:18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса
Фото: инстаграм

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, српски члан предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састали су се предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса, Републиканцем Мајком Џонсоном.

Кратак, али садржајан разговор са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса, Републиканцем Мајком Џонсоном, након Молитвеног доручка у Вашингтону, истакла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

- Била је ово одлична прилика за успостављање сарадње са још једним веома важним саговорником из САД - навела је на Инстаграму.

