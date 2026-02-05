Logo
Large banner

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Извор:

АТВ

05.02.2026

15:02

Коментари:

0
Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у Вашингтону гдје ће присуствовати традиционалном молитвеном доручку.

Они ће присуствовати на овом догађају на позив администрације предсједника Доналда Трампа.

Милорад Додик и Вицо Зељковић
Милорад Додик и Вицо Зељковић

На овом значајном догађају, на којем ће амерички предсједник традиционално одржати говор, биће више од 3.000 званица из преко 100 земаља.

Милорад Додик на Молитвеном доручку
Милорад Додик на Молитвеном доручку

Претходно, делегација Српске се састала са бројим америчким званичницима и људима блиским Трампу.

Трамп на Молитвеном доручку
Трамп на Молитвеном доручку

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Додик Молитвени доручак

Молитвени доручак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик са генералом Мајклом Флином

Република Српска

Додик разговарао са генералом Мајклом Флином

4 ч

0
Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности

Република Српска

Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности

21 ч

4
Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

Република Српска

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

23 ч

28
Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

Друштво

Пут до школе биће сада и удобнији и лакши: Нови комби за ђаке у Берковићима

23 ч

0

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Је ли БиХ луда?

4 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

4 ч

1
Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити

Република Српска

Минић: Све указује да ће Каран поново побиједити

4 ч

0
Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

Република Српска

Минић: Биће санирана штета на путу Трново - Фоча

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Иран заплијенио два брода у Персијском заливу

18

47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

18

37

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

18

25

Нетанјаху: Напад 7. октобра показао озбиљне обавјештајне пропусте

18

18

Делегација Српске са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner