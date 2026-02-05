Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на традиционалном молитвеном доручку, стигао и Трамп

Извор:
АТВ
05.02.2026
15:02
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у Вашингтону гдје ће присуствовати традиционалном молитвеном доручку.
Они ће присуствовати на овом догађају на позив администрације предсједника Доналда Трампа.
На овом значајном догађају, на којем ће амерички предсједник традиционално одржати говор, биће више од 3.000 званица из преко 100 земаља.
Претходно, делегација Српске се састала са бројим америчким званичницима и људима блиским Трампу.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
21 ч4
Република Српска
23 ч28
Друштво
23 ч0
Најновије
Најчитаније
19
03
18
47
18
37
18
25
18
18
Тренутно на програму