Logo
Large banner

Додик разговарао са генералом Мајклом Флином

Извор:

АТВ

05.02.2026

14:06

Коментари:

0
Додик са генералом Мајклом Флином
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након разговора са америчким генералом Мајклом Флином, једним од најбољих познавалаца деструкције Дејтонског споразума коју су глобалисти годинама спроводили, да је било драгоцјено чути његове оцјене стања у БиХ, положаја Републике Српске и пројекције даљег развоја догађаја.

"Неспорна је чињеница да је оно што је остало од Дејтонског споразума само његова блиједа и непоправљива сјенка која не служи сврси", навео је Додик на "Иксу" након разговора са Флином у Вашингтону.

Додик је указао да ново вријеме тражи нове договоре и нове поставке које ће задовољити интересе три народа, али и спријечити махинације које су потрле равноправност гарантовану Дејтонским споразумом.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Мајкл Флин

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Врањеш: Хистерија у Сарајеву најбоље показује значај посјете делегације Српске Америци

Република Српска

Врањеш: Хистерија у Сарајеву најбоље показује значај посјете делегације Српске Америци

55 мин

0
Зоран Шкребић и Саво Минић потписали меморандум о заједничким политикама

Република Српска

Потписан Меморандум о заједничким политикама

1 ч

0
Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић на састанку с радницима ЖРС: Нећемо молити

2 ч

0
Мирослав Вујичић

Република Српска

Вујичић: Двоструки стандарди ЕУ према српском народу у Хрватској

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner