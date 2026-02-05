Додик разговарао са генералом Мајклом Флином

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након разговора са америчким генералом Мајклом Флином, једним од најбољих познавалаца деструкције Дејтонског споразума коју су глобалисти годинама спроводили, да је било драгоцјено чути његове оцјене стања у БиХ, положаја Републике Српске и пројекције даљег развоја догађаја.
"Неспорна је чињеница да је оно што је остало од Дејтонског споразума само његова блиједа и непоправљива сјенка која не служи сврси", навео је Додик на "Иксу" након разговора са Флином у Вашингтону.
Додик је указао да ново вријеме тражи нове договоре и нове поставке које ће задовољити интересе три народа, али и спријечити махинације које су потрле равноправност гарантовану Дејтонским споразумом.
Генерал Мајкл Флин @GenFlynn један је од најбољих познавалаца деструкције Дејтонског споразума, коју су глобалисти годинама спроводили.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 5, 2026
Отуда је било драгоцјено чути његове оцјене стања у БиХ, положаја Републике Српске и пројекције даљег развоја догађаја.
Неспорна је чињеница да… pic.twitter.com/vu0EapfLlH
