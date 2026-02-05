Logo
Врањеш: Хистерија у Сарајеву најбоље показује значај посјете делегације Српске Америци

Извор:

СРНА

05.02.2026

13:53

Коментари:

0
Фото: АТВ

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш оцијенио је да значај и ефекте посјете делегације Републике Српске Вашингтону најбоље показују реакције из Сарајева и понашање опозиције у Српској.

Врањеш је истакао важност посјете Вашингтону предсједника СНСД-а Милорада Додика, српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић, додајући да то "хистерија у Сарајеву и опозиција у Српској покушавају да умање".

Данка Илић

Хроника

Поново подигнута оптужница за убиство Данке Илић

Он је Срни рекао да се од најава да ће Републике Српске бити пометена багером, као што су неки у Сарајеву прижељкивали, од санкција и разних притисака, дошло до тога да се свједочи озбиљној дипломатској офанзиви делегације Републике Српске.

Врањеш је навео да само злонамјерни могу да покушавају да оспоре и прикажу ту посјету као некакву спорну активност.

- То је и те како важна и снажна активност делегације Српске у Вашингтону, која је показала да се од момента када је прошла администрација САД покушала дословно да угуши Републику Српску на сваком нивоу десио велики преокрет захваљујући политикама Додика и Цвијановићеве - рекао је Врањеш.

беба

Друштво

Пуштени налози: По 1.000 КМ за скоро 1.300 новорођенчади

Он је указао да се Цвијановићева током боравка у Америци до данас састала са Хауардом Латником, државним секретаром САД за економију и блиским сарадником предсједника САД Доналда Трампа, као и са републиканским сенатором Роном Џонсоном, који је можда један од најутицајнијих републиканаца у Сенату.

- Састала се до сада са седам веома утицајних републиканских конгресмена, укључујући и младе снаге, које су будућност републиканаца у Конгресу. Сутра се очекује још знатан број састанака, а данас су на Молитвеном доручку - навео је Врањеш.

