Врањеш: Хистерија у Сарајеву најбоље показује значај посјете делегације Српске Америци

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш оцијенио је да значај и ефекте посјете делегације Републике Српске Вашингтону најбоље показују реакције из Сарајева и понашање опозиције у Српској.
Врањеш је истакао важност посјете Вашингтону предсједника СНСД-а Милорада Додика, српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић, додајући да то "хистерија у Сарајеву и опозиција у Српској покушавају да умање".
Он је Срни рекао да се од најава да ће Републике Српске бити пометена багером, као што су неки у Сарајеву прижељкивали, од санкција и разних притисака, дошло до тога да се свједочи озбиљној дипломатској офанзиви делегације Републике Српске.
Врањеш је навео да само злонамјерни могу да покушавају да оспоре и прикажу ту посјету као некакву спорну активност.
- То је и те како важна и снажна активност делегације Српске у Вашингтону, која је показала да се од момента када је прошла администрација САД покушала дословно да угуши Републику Српску на сваком нивоу десио велики преокрет захваљујући политикама Додика и Цвијановићеве - рекао је Врањеш.
Он је указао да се Цвијановићева током боравка у Америци до данас састала са Хауардом Латником, државним секретаром САД за економију и блиским сарадником предсједника САД Доналда Трампа, као и са републиканским сенатором Роном Џонсоном, који је можда један од најутицајнијих републиканаца у Сенату.
- Састала се до сада са седам веома утицајних републиканских конгресмена, укључујући и младе снаге, које су будућност републиканаца у Конгресу. Сутра се очекује још знатан број састанака, а данас су на Молитвеном доручку - навео је Врањеш.
