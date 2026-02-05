Logo
Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет

Извор:

СРНА

05.02.2026

12:02

Коментари:

0
Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је дипломатска офанзива Републике Српске министру иностраних послова Елмедину Конаковићу најнеугодније огледало, због чега покушава да умањи успјехе руководства Српске.

"Милорад Додик и Жељка Цвијановић успјели су све што Конаковић силно жели, али никако не може да оствари", изјавио је Кошарац Срни.

Он је оцијенио да је Конаковићев највећи страх у томе што успјех предсједника СНСД-а Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић показује колико је заправо празна његова дипломатија.

"Бјежећи од властите сјене, Конаковић сада покушава дискредитовати успјех руководства Републике Српске бавећи се монолозима о непостојећој властитој дипломатској величини", указао је Кошарац.

Аеродром

Свијет

Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

Кошарац је истакао да Конаковић, као што није успио да оствари ниједан конкретан резултат у својој политици, тако неће успјети ни да умањи значај дипломатских потеза Републике Српске.

"Његови покушаји да се представи као велики стратег завршавају у празним фразама и самохвали. Сваки његов наступ само је подсјетник да је неуспјех његов једини континуитет", сматра Кошарац.

Кошарац је поручио да Конаковићева "дипломатска офанзива" више личи на импровизовани скеч него на озбиљан политички рад, као и да сваким покушајем да оспори успјех Републике Српске само додатно наглашава његов неуспјех и немоћ.

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

