Горан рекао да има 65 година и направио пометњу на мрежама

05.02.2026
11:57
Коментари:0
Наступ Горана Субашића у популарном ХРТ-овом квизу Потјера изазвао је праву пометњу међу гледаоцима и на друштвеним мрежама. Цвјећар из Шибеника представио се као 65-годишњак, а његов младолик изглед оставио је без ријечи и публику и водитеља Јошка Локаса.
Због тога је Локас одмах затражио да му открије тајну младалачког изгледа, на шта је Субашић уз осмијех одговорио да је ријеч о посебним кремама за лице које можда и "нису сасвим легалне". Његова изјава изазвала је смијех у студију, али и лавину коментара на интернету.
Није требало дуго да се друштвене мреже ужаре, а главна тема била је – која је то "чудесна крема" због које Шибенчанин изгледа и до двадесет година млађе него што тврди да јесте.
Субашић је причу наставио и на свом Фејсбук профилу, гдје је додатно подгријао интересовање јавности. Објавио је да користи скупу крему од егзотичне биљке с Папуе Нове Гвинеје, а затим је, у шали, понудио и на продају.
"Јавите овим познатим инфлуенсерима да заиста имам 65 година, да се мажем посебном кремом коју им могу продати, само што је изнимно скупа и на бази је kakarukumaque, посебне биљке коју сам открио на својим путовањима, тачније на Папуи Новој Гвинеји. Остале битне састојке им нећу открити, али јамчим да кад ухвате 65, да ће изгледати као да имају 20–30 година мање. Слободно нека се јаве у инбокс, цијена заиста јест папрена, али што је то за љепоту и овако изузетан умировљенички тен. П.С. Помаже и код брачних размирица, а и мали боље учи у школи", написао је Субашић уз своје фотографије из квиза.
На крају је признао да је цијела прича била шала. Откривено је да је Горан Субашић рођен 1980. године, што значи да има 46 година.
У новој објави објаснио је да га је изненадила количина реакција које је добио, те да је све доживио као својеврсни друштвени експеримент.
"Срећа је ту да се дијели! Па какав би ја онда само идиот био да не подијелим с вама своју срећу! Стотине порука сам примио откад је на ТикТоку (којег, срећом, немам) објављено да се ‘добро држим’ за једног умировљеника… Ово је један изврстан социолошки експеримент… Какав луна парк, виии!", навео је Субашић.
Осим што је привукао пажњу изгледом и хумором, Субашић је показао и завидно знање. У брзопотезној минути тачно је одговорио на осам питања и освојио 4.000 евра, али његова екипа на крају није успјела да побиједи ловца, преноси тпортал.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму