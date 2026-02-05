Logo
Large banner

Два знака ће ове године живјети без бриге о парама

Извор:

Крстарица

05.02.2026

10:25

Коментари:

0
Два знака ће ове године живјети без бриге о парама
Фото: Unsplash

Постоје године које се памте по животним лекцијама, и оне друге – које се памте по олакшању. Ова предстојећа година, барем за 2 знака хороскопа, спада у ону другу категорију. Знате онај осјећај кад не морате стално да гледате стање на рачуну? Кад се проблеми не рјешавају нервозом, већ планом? Е, управо таква година је пред њима. И не, не ради се о једном срећном тренутку, већ о стабилном току новца који траје мјесецима.

Бик – коначно долази награда за стрпљење

Ако постоји знак који је предуго радио, улагао и ћутао, то је Бик. Увијек умије да издржи више него што би требало. Ове године се то мијења. Новац долази кроз посао, додатне пројекте, али и паметна улагања из прошлости. Није у питању добитак преко ноћи, већ константан прилив који доноси сигурност.

ilu-prsut-280825

Савјети

Ову домаћу делицију је тешко надмашити

Савјет за Бика: немојте трошити само зато што можете. Паметно распоредите новац и дио обавезно оставите по страни. Управо та резерва доноси још већи мир.

Јарац – стабилност какву дуго нисте имали

Јарац улази у годину у којој се коначно исплаћује сав труд, одрицање и дисциплина. Пословне прилике се отварају саме од себе, а ауторитет који имате доноси бољу зараду. Многи Јарчеви ће рећи: „Ово сам чекао годинама.“ И биће у праву.

Питање је само једно – да ли ћете знати да уживате у томе? Савјет: не мјерите вриједност само кроз рад. Дозволите себи и мало луксуза, без гриже савјести.

Болница доктор

Друштво

Огласио се Институт: Познато да ли у Српској има заражених опасним вирусом

Бик и Јарац ове године не јуре новац већ тај новац долази њима. Континуитет, сигурност и паметне одлуке биће кључ успјеха. Ако сте један од ова два знака, запамтите: није гријех уживати у плодовима свог рада. Напротив. То је доказ да сте коначно на правом мјесту, у право вријеме.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

novac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Запаљен форд, полиција трага за пироманима

Хроника

Запаљен форд, полиција трага за пироманима

4 ч

0
Познато када почиње исплата пензија у Српској

Економија

Познато када почиње исплата пензија у Српској

4 ч

0
Кајл Кузма се обрукао додавањем

Кошарка

Смије му се цијела НБА: Покушао ископирати Јокића па се обрукао

4 ч

0
Starlink satelit

Наука и технологија

Старлинк стиже у БиХ?

4 ч

0

Више из рубрике

Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није

Занимљивости

Урнебесан оглас за продају насмијао регион: Вјенчаница је преживјела, али брак није

5 ч

0
Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

Занимљивости

Некада је сваки ауто и свака кућа имао ово, а данас вриједе хиљаде евра

6 ч

0
Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова

Занимљивости

Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова

6 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner