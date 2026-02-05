Logo
Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова

05.02.2026

05.02.2026

08:10

Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова
Фото: Pixabay

У свакодневним односима лако је примијетити разлику између здравог самопоуздања и претјеране умишљености.

Неки људи природно полазе од себе, својих потреба и утиска који остављају, често очекујући да се околина прилагоди њиховим жељама.

Према астрологији, одређени хороскопски знакови склонији су увјерењу да заслужују посебну пажњу и признање.

Ово је пет најумишљенијих хороскопских знакова који мисле да се свијет врти око њих.

1. Лав

Људи рођени у знаку Лава природно заузимају централно мјесто гд‌је год се појаве.

Воле пажњу, похвале и потврду њихове вриједности, а често вјерују да без њих атмосфера не би била иста.

Имају снажан осјећај своје важности и очекују да се њихов труд и присутност препознају.

Када се то не догоди, могу д‌јеловати увријеђено или незаинтересовано.

Њихова умишљеност често произлази из увјерења да су рођени за посебну улогу.

2. Ован

Овнови су познати по снажном егу и увјерењу да увијек знају најбоље.

Навикли су бити први, гласни и доминантни, због чега често очекују да их други слиједе без превише питања.

Тешко прихваћају критику јер је доживљавају као лични напад. Њихова потреба да буду у праву може оставити утисак да им је њихово мишљење важније од свега.

Умишљеност се код њих често скрива иза самоувјереног наступа.

3. Стријелац

Стријелчеви често вјерују да имају ширу слику и дубље разумијевање свијета од других.

Склони су држати лекције и дијелити савјете, чак и када их нико није тражио.

Иако су отворени и друштвени, неријетко мисле да су њихова искуства важнија од туђих. Управо та сигурност у личну перспективу даје им умишљен тон.

4. Водолија

Људи рођени у знаку Водолије често себе доживљавају као другачије и напредније од остатка друштва.

Воле истицати своју оригиналност и посебност, понекад са дозом дистанце према другима.

Имају снажан осјећај интелектуалне надмоћи и вјерују да размишљају испред свог времена.

Због тога могу д‌јеловати хладно или надмено. Њихова умишљеност најчешће се очитује кроз став да их мало ко заиста може разумјети.

5. Јарац

Јарчеви су увјерени да су њихова дисциплина, труд и озбиљност изнад просјека.

Често сматрају да знају како се ствари требају радити и да су други мање одговорни или способни.

Иако ријетко траже пажњу отворено, очекују поштовање и признање.

Њихова умишљеност произлази из осјећаја моралне и професионалне надмоћи.

У очима околине могу д‌јеловати као да свијет процјењују искључиво према личним стандардима, преноси Индекс.

Horoskop

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

