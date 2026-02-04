Logo
Како да препознате "тајни код" на Лидловим производима и шта он показује

04.02.2026

20:17

Коментари:

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Фото: Pixabay/ChriskyKey

Мало, готово непримјетно слово или комбинација знакова на Лидловим цјеновницима постала је прави хит на друштвеним мрежама.

Видео који се појавио прије неког времена открива “тајни код” којег већина купаца очигледно није свјесна. Ријеч је о сићушним цијенама које су намијењене запосленицима, али их купци могу користити као сигнал да ће производ ускоро бити снижен, извјештава Метрополитан.

На неким цијенама, поред назива производа и количине, могу се вид‌јети скраћенице попут Т, ТС или комбинације 4T, 6T итд. Ове ознаке повезане су с дневним провјерама и планираним попустима, најчешће за производе којима се ближи рок трајања или их је потребно уклонити с полица због доласка нове робе.

Кодови и њихова значења

Т – Дневна контрола:

То значи да се производ провјерава тог дана и често се смањује пред крај радног времена. Најчешће се ради о свјежим и осјетљивим намирницама попут воћа, поврћа, млијечних производа, меса или рибе.

ТС – Дневна провјера суботом:

Субота је посебно занимљива за ловце на повољне цијене. Тада се полице често преуређују, стиже нова роба, а стара роба мора напустити трговину – често с великим попустима.

4T, 6T, итд. – одбројавање до попуста:

На примјер, ако цјеновник наводи 6T, то значи да производ треба снизити најкасније шест дана прије датума истека.

Свако ко не гледа само велике црвене етикете приликом куповине, већ обраћа пажњу и на мале ознаке, лакше може уочити попусте – посебно прије затварања трговине или суботом.

– погледајте цјеновник: потражите ознаке Т, ТС или број са Т (нпр. 4T)

– провјерите рок трајања на амбалажи

– израчунај дане до истека

– најбоље вријеме: вечери или суботе (ТС)

Ове ознаке нису гаранција попуста, већ само наговјештај. Да ли ће производ бити снижен и за колико зависи од појединачне продавнице, количине робе и дискреције запослених, преноси Н1.

Лидл

Коментари (0)
Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

