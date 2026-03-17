Пронађена два тијела у локалу, сумња се на циљану ликвидацију

17.03.2026
У раним јутарњим часовима наоружани непознати мушкарац ушао је у један локал у хесенском Раунхајму (Raunheim) и отворио ватру. Двоје људи није преживјело злочин. Према информацијама Велта (WELT), испитује се могућа повезаност са организованим криминалом.
У локалу у Раунхајму, у близини Франкфуртског аеродрома, убијене су двије особе. Истражиоци су сада саопштили детаље о жртвама: ријеч је о 62-годишњем власнику бистроа у којем је злочин почињен у раним јутарњим часовима. Друга жртва је мушкарац стар 34 године.
Од јутра је у току потрага за још увијек непознатим нападачем, у којој учествују хеликоптер и већи број полицијских снага. Према информацијама Велта (WELT), и Специјална јединица (SEK) Франкфурт (Frankfurt) била је ангажована у раним јутарњим часовима. Хесенски државни криминалистички уред (Hessisches Landeskriminalamt – HLKA) у потпуности је преузео истрагу.
Трагови на мјесту злочина указују на циљано убиство, сазнаје Велт (WELT) из истражних кругова. Окружење турског власника локала, као и пословна позадина бистроа, детаљно се истражују од стране стручњака ХЛКА, а обезбјеђују се и носачи података. Друга жртва је њемачки држављанин турског поријекла.
Према првим сазнањима, наоружана особа је око 3.45 часова ушла у бистро и пуцала на двоје људи. Обоје су подлегли повредама на лицу мјеста, саопштила је полиција.
Истражиоци у бијелим заштитним одијелима и са маскама обезбјеђивали су трагове и фотографисали мјесто злочина. Локал у приземљу двоспратне зграде у граду од око 17.000 становника био је широко обезбијеђен црвеним тракама.
На питање како би нападач могао бити повезан са бистроом, портпарол полиције је рекао: „То ће показати даља истрага.“ Надлежни органи позивају свједоке да се јаве.
Већ почетком љета 2024. године у оближњем Риселсхајму (Rüsselsheim), испред једног кафића, догодио се напад ватреним оружјем: тада је 41-годишњи Албанац пуцао на 45-годишњака и усмртио га, а према тужилаштву, позадина су били послови са дрогом. Како Велт (WELT) сазнаје из актуелних истражних кругова, и у случају Раунхајма испитује се могући мотив из сфере организованог криминала. Да ли је ријеч о сличном мотиву као у случају из 2024. године, за сада није искључено.
