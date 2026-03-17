Станивуковић активирао план "35 милиона": Kолико „капље по минути“ од расвјете у Бањалуци

Аутор:АТВ
17.03.2026
19:47
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић не одустаје од намјере да за изградњу јавне расвјете издвоји више од 35 милиона марака.
Станивуковић је у измијењени План јавних набавки за ову годину поново уврстио „изградњу јавне расвјете по ESCO моделу“ у вриједности од 30.265.000 КМ без ПДВ или 35,4 милиона КМ са ПДВ-ом.
Према измијењеном Плану јавних набавки у који је Capital имао увид, 31. март је означен као оквирни датум за покретање отвореног поступка јавне набавке грађевинских радова за посао „изградње јавне расвјете по ESCO моделу“.
Наведени услови су идентични условима са тендера који је половином фебруара поништила Канцеларија за разматрање жалби БиХ.
Вриједност уговора је иста – 35,4 милиона са ПДВ-ом, период трајања уговора је такође 15 година као и у поништеном тендеру, тако да је јасно да је градоначелник Бањалуке био озбиљан када је на посљедњој сједници Скупштине града рекао да ће „испоштовати препоруке КРЖ-а и кренути у нови поступак“.
И док Градска управа наставља да гура стари оспорени посао под готово идентичним условима, у јавности се паралелно појавио и портал Пасивни Приходи.инфо који детаљно и критички обрађује овај пројекат.
На том порталу се објављују анализе које пројекат јавне расвјете стављају у шири финансијски контекст. У њима се наводи да кључни проблем ЕСЦО модела није почетна цијена од 35 милиона КМ, већ укупна издвајања кроз 15 година, која би, уз профит извођача, камате и одржавање, могла бити знатно већа.
Поређења ради, истиче се да би класични модели финансирања – попут кредита или директног буџетског улагања – могли бити повољнији, јер носе ниже трошкове финансирања и мањи дугорочни терет за буџет.
Портал иде и корак даље, па кроз илустративна поређења покушава приближити размјере овог пројекта.
У једном од текстова поставља се питање: „Колико ће Станивуковић ове године зарадити по минути од замјене уличне расвјете у Бањалуци?“, уз паралелна поређења са примањима познатих спортиста, политичара и научника на глобалном нивоу.
"Марко Арнаутовић, најплаћенији фудбалер српске лиге ће у 2026. зарадити 5 пута мање од Драшка Станивуковића. Руски предсједник Владимир Путин ће у 2026. зарадити 122 пута мање од Драшка Станивуковића, а амерички предсједник Доналд Трамп Трамп чак 34 пута мање", неки су од примјера на овом порталу.
Кроз такве анализе указује се на потенцијалну диспропорцију између вриједности пројекта и реалних потреба, али и на то колико новца се „окреће“ у оваквим аранжманима на годишњем и чак минутном нивоу.
