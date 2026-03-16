Припремите лепезе (и јакне) - стиже "Менопаиза" на Априлили фест

Аутор:

АТВ

16.03.2026

14:39

Коментари:

0
Априлили
Фото: Уступљена фотографија

Освојила нас је као музичка звијезда, моћан глас Балкана и харизматична глумица, а на Априлили Фест долази као Марина Станковић - жена која без длаке на језику, али са неколико нових на бради, поставља шкакљива животна питања.

Легендарна Тијана Дапчевић Бањалучанима и њиховим гостима припрема колективну терапију смијехом уз урнебесну монодраму "Менопауза", насталу према тексту Данила Вукотића и у режији Радета Вукотића. (2. април, СД Центар)

Видјећемо хумористичне, али истовремено реалне ситуације - од промјена расположења, валунга и ПМС-а, до односа с партнерима и изазова свакодневице. Биће ријечи и о “јачем полу” који пролазе кроз андропаузу. Шта је то и зар постоји?

Представа комбинује класичан станд-уп наступ са елементима музике и личне исповијести, стварајући атмосферу "женске вечери" у којој се и мушкарци могу добро забавити.

Ако сте жена – препознаћете се.

Ако сте мушкарац – схватићете стање… или ћете барем научити када је вријеме да бјежите.

Лепезу понесете обавезно. Могло би бити вруће.

Понесите и јакну - можда и захлади. Ко зна… у менопаузи је све могуће!

Извјесно је само то да ћемо се смијати до суза и, такорећи, без паузе.

УЛАЗНИЦЕ СУ У ПРОДАЈИ: gigstix.ba

Продајна мјеста Бања Лука:

ПОШТЕ СРПСКЕ, Краља Петра I Карађорђевића 93

ПОШТЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1

Организатор јединственог фестивалског концепта у Босни и Херцеговини је Супорт Маркетинг Центар.

"Видимо се у облаку забаве!", поручују организатор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

