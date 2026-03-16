Припремите лепезе (и јакне) - стиже "Менопаиза" на Априлили фест

Аутор:АТВ
16.03.2026
14:39
Коментари:0
Освојила нас је као музичка звијезда, моћан глас Балкана и харизматична глумица, а на Априлили Фест долази као Марина Станковић - жена која без длаке на језику, али са неколико нових на бради, поставља шкакљива животна питања.
Легендарна Тијана Дапчевић Бањалучанима и њиховим гостима припрема колективну терапију смијехом уз урнебесну монодраму "Менопауза", насталу према тексту Данила Вукотића и у режији Радета Вукотића. (2. април, СД Центар)
Видјећемо хумористичне, али истовремено реалне ситуације - од промјена расположења, валунга и ПМС-а, до односа с партнерима и изазова свакодневице. Биће ријечи и о “јачем полу” који пролазе кроз андропаузу. Шта је то и зар постоји?
Представа комбинује класичан станд-уп наступ са елементима музике и личне исповијести, стварајући атмосферу "женске вечери" у којој се и мушкарци могу добро забавити.
Ако сте жена – препознаћете се.
Ако сте мушкарац – схватићете стање… или ћете барем научити када је вријеме да бјежите.
Лепезу понесете обавезно. Могло би бити вруће.
Понесите и јакну - можда и захлади. Ко зна… у менопаузи је све могуће!
Извјесно је само то да ћемо се смијати до суза и, такорећи, без паузе.
УЛАЗНИЦЕ СУ У ПРОДАЈИ: gigstix.ba
Продајна мјеста Бања Лука:
ПОШТЕ СРПСКЕ, Краља Петра I Карађорђевића 93
ПОШТЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1
Организатор јединственог фестивалског концепта у Босни и Херцеговини је Супорт Маркетинг Центар.
"Видимо се у облаку забаве!", поручују организатор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
30
15
23
15
19
15
18
15
17
Тренутно на програму