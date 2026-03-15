Градоначелник се слика, а ми се гушимо: Смрад и смеће на све стране

АТВ

15.03.2026

16:47

Смеће у насељу Ада гуши грађане
Сунчан недјељни дан није лијеп баш за све Бањалучане. У насељу Ада мјештани не могу да уживају у слободној, сунчаној, недјељи, јер морају да се боре са проблемом који је све учесталији у граду на Врбасу.

Наиме, код њих се полако ствара депонија, јер смеће које се налази у близини школе данима нико не одвози.

Како поједини мјештани причају за АТВ, ситуација је још гора постала доласком лијепог времена.

"Несносан смрад се шири цијелим насељем сваки дан све више. То је насеље са школом у близини, и бројним зградама", каже једна огорчена Бањалучанка за АТВ.

Имала је и поруку за градоначелника Драшка Станивуковића, којем је, очигледно, самопромоција преча него здравље грађана.

"Ово није нормално. Градоначелник се лијепо слика на аеродрому, а ми се гушимо", додаје ова мјештанка која нам је послала фотографије "депоније у настајању".

Више из рубрике

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

9 ч

0
Бањалучка регија потенцијална дестинација за школска путовања

Бања Лука

Бањалучка регија потенцијална дестинација за школска путовања

22 ч

0
Драшко задржан на граници

Бања Лука

Станивуковић поново задржан на хрватској граници

22 ч

4
Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје чак 12 насеља

Бања Лука

Бањалука остаје у мраку: Сутра без струје чак 12 насеља

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

38

Нападнута америчка војна база у Багдаду

18

33

Дарко и пријатељи се окупили око слике његовог брата: ''Ја те носим у срцу рођени мој..''

18

19

Српској пјевачици отказала страна тијела

18

17

Велики пожар у Трнову, ватрогасце чека бесана ноћ

18

14

Додик: Српска је снажна колико су јаке породице и жене које чувају наше вриједности

