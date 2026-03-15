Градоначелник се слика, а ми се гушимо: Смрад и смеће на све стране

Аутор:АТВ
15.03.2026
16:47
Коментари:1
Сунчан недјељни дан није лијеп баш за све Бањалучане. У насељу Ада мјештани не могу да уживају у слободној, сунчаној, недјељи, јер морају да се боре са проблемом који је све учесталији у граду на Врбасу.
Наиме, код њих се полако ствара депонија, јер смеће које се налази у близини школе данима нико не одвози.
Како поједини мјештани причају за АТВ, ситуација је још гора постала доласком лијепог времена.
"Несносан смрад се шири цијелим насељем сваки дан све више. То је насеље са школом у близини, и бројним зградама", каже једна огорчена Бањалучанка за АТВ.
Имала је и поруку за градоначелника Драшка Станивуковића, којем је, очигледно, самопромоција преча него здравље грађана.
"Ово није нормално. Градоначелник се лијепо слика на аеродрому, а ми се гушимо", додаје ова мјештанка која нам је послала фотографије "депоније у настајању".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
38
18
33
18
19
18
17
18
14
Тренутно на програму