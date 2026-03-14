Станивуковић поново задржан на хрватској граници

Аутор:АТВ
14.03.2026
20:34
Коментари:2
Градоначелник Бањалуке и предсједник Покрета Сигурна Српска Драшко Станивуковић поново је данас задржан на граничном прелазу Градина између БиХ и Хрватске, на улазу у Хрватску.
"Припадници Граничне полиције Хрватске затворили су нас у издвојен простор на граничном прелазу, без објашњења због чега сам овај пут искључен из саобраћаја", истакао је Станивуковић.
Како је навео на друштвеним мрежама, ту де налазио дуже од сат времена.
