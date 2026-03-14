Драма у центру Бањалуке: Гром ударио у дрво

Аутор:АТВ
14.03.2026
08:07
Коментари:0
Током невремена које је задесило Бањалуку у петак, 13. марта, гром је ударио у дрво у парку "Младен Стојановић”.
На интервенцију су били упућени припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука.
Како су навели, у питању је била техничка интервенција уклањања и гашења стабла након удара грома.
Све се десило око 15.55 часова.
Подсјећамо, због јаке кише неке улице у Бањалуци су биле под водом, а из шахтова је куљала и вода.
Тако се на друштвеним мрежама појавио снимак из бањалучког насеља Ада, односно на раскрсници Булевара војводе Степе Стапановића и Улице браће Кукрика, на коме се види како из шахта куља вода.
На њему се види да је висина воде изнад асфалта неколико десетина центиметара.
Иначе, због јаког пљуска саобраћај у Бањалуци у том моменту је био отежан.
