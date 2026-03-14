Протести у Сарајеву

14.03.2026
Испред Земаљског музеја у Сарајеву за данас су заказани нови, девети протести, због трамвајске несреће у којој је погинуо младић, а четири особе су повријеђене.
Протести су посљедњи пут одржани 26. фебруара када су грађани изашли на улице Сарајева те мирном шетњом одали почаст погинулом младићу и повријеђенима и позвали на одговорност свих у ланцу система, а од Тужилаштва Кантона Сарајево бржу и ефикаснију истрагу.
Данас славимо велику светицу: Жене треба да изговоре ову молитву за спас душе
У трамвајској несрећи је погинуо студент Ердоан Моранкић, док је тешко повријеђена средњошколка Ела Јовановић, којој је ампутирана нога.
