Искључите овај уређај из утичнице преко ноћи и рачун за струју ће бити мањи

13.03.2026
22:56
Већина људи угаси телевизор даљинским и мисли да је то довољно. Није! Телевизор у станд-бај моду троши струју целу ноћ, сваку ноћ, и то се види на рачуну на крају мјесеца. Како смањити рачун за струју почиње од једне навике која траје пет секунди – да извучете утикач из зида прије него што легнете.
Када притиснете дугме на даљинском, телевизор не престаје да троши струју. Он прелази у станд-бај мод и чека сљедећу команду. За то чекање троши између 5 и 15 вати на сат, зависно од модела и старости уређаја.
Пет вати звучи мало, али помножите то с осам сати ноћу и тридесет дана у мјесецу. То је више од једног киловата мјесечно само од телевизора који „мирује“. Старији телевизори троше и више, до 20 вати у станд-бај моду, што на годишњем нивоу прави разлику од неколико стотина динара само од једног уређаја.
Како смањити рачун за струју не захтјева нове уређаје ни скупу опрему. Захтјева да извучете утикач из зида, што је бесплатно и траје пет секунди.
Телевизор је најочигледнији примјер, али није једини кривац. Сваки уређај који има даљински, индикаторску лампицу или дигитални сат троши струју чак и када га не користите.
Док ви спавате, ови уређаји раде:
Микроталасна пећница с дигиталним сатом троши струју 24 сата дневно
Пуњач телефона који остане у утичници без телефона троши и даље
Сет-топ бокс, ДВД плејер и гаминг конзола висе на струји нон-стоп
Домаћинство које има пет таквих уређаја може да уштеди и до 10 посто на мјесечном рачуну само тиме што их извуче из утичнице када их не користи. То није теорија, то је рачуница која се види на првом сљедећем рачуну, преноси Крстарица.
Не морате да живите у мраку нити да искључујете сваки уређај сваки пут. Постоји лакши начин.
Вишеструка утичница с прекидачем је рјешење које не кошта много, а мијења све. Прикључите телевизор, децодер и остале уређаје на једну такву утичницу и прије спавања притиснете један прекидач. Све се искључи одједном, без извлачења сваког утикача посебно.
Друга навика која прави разлику је пуњење телефона. Већина људи пуни телефон преко ноћи, а телефон се напуни за сат до два. Остатак ноћи пуњач троши струју без разлога. Напуните телефон увече док сте будни и извуците пуњач када је готово.
