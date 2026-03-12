Извор:
12.03.2026
Сад је један од кључних стубова здравља, али потребе за сном се мијењају током живота.
Док неки људи природно остају дуже будни, а други се буде веома рано, научна истраживања нуде јасне смјернице о томе колико сна је потребно различитим старосним групама. Препоруке нам помажу да разумијемо колико одмора је нашем тијелу потребно да би правилно функционисало.
Колико сна нам је потребно у зависности од година?
Према смјерницама Националне фондације за сан САД, препоручено трајање спавања варира у зависности од животне фазе:
Новорођенчад (0-3 мјесеца): 2-5 сати
Одојчад (4-11 мјесеци): 12-15 сати
Мала дјеца (1-2 године): 11-14 сати
Дјеца предшколског узраста (3-5 година): 10:00-13:00
Школска дјеца (6-13 година): 9-11 сати
Адолесценти (14-17 година): 8-10 сати
Одрасли (18-64 године): 7-9 сати
Старије особе (65+): 7-8 сати
Ове препоруке се заснивају на истраживањима која повезују трајање сна са физичким и менталним здрављем, пише Вог. Међутим, ово су опште смјернице јер се индивидуалне потребе могу разликовати.
Недостатак сна је повезан са бројним здравственим проблемима. Анализа објављена у часопису Journal of Clinical Sleep Medicine открила је да спавање мање од седам сати ноћу повећава ризик од срчаних обољења, дијабетеса типа 2, гојазности и депресије. Дуготрајно ускраћивање сна такође може оштетити концентрацију и повећати ризик од несрећа.
Како процијенити да ли вам је потребно више сна
Колико сна је некоме потребно зависи од његовог начина живота, нивоа стреса и квалитета сна. Ако се ујутру пробудите одморни и имате добру концентрацију током дана, вјероватно се довољно наспавате. С друге стране, стални умор, раздражљивост и лоша концентрација могу бити знак да вам је потребно више сна.
Праћење ваших навика спавања помоћу апликација или паметних уређаја може вам помоћи да разумијете сопствене обрасце спавања. Стручњаци такође препоручују одлазак у кревет и буђење у исто вријеме сваког дана, јер то помаже у стабилизацији природног ритма вашег тијела.
За бољи сан, важно је створити право окружење и рутину:
Спаваћа соба треба да буде тиха, тамна и мало хладнија.
Удобан душек и јастук могу значајно побољшати квалитет вашег сна.
Опуштајућа рутина пред спавање, попут читања, медитације или топле купке, помаже.
Препоручује се избјегавање кофеина и алкохола увече.
Вечера треба да буде лагана, а храна богата триптофаном и мелатонином може вам помоћи да се опустите.
Суплементи мелатонина се понекад користе како би вам помогли да лакше заспите.
