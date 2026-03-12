Logo
Колико сна нам је потребно у зависности од година?

Спавање
Фото: Pixabay/DieterRobbins

Сад је један од кључних стубова здравља, али потребе за сном се мијењају током живота.

Док неки људи природно остају дуже будни, а други се буде веома рано, научна истраживања нуде јасне смјернице о томе колико сна је потребно различитим старосним групама. Препоруке нам помажу да разумијемо колико одмора је нашем тијелу потребно да би правилно функционисало.

Колико сна нам је потребно у зависности од година?

Према смјерницама Националне фондације за сан САД, препоручено трајање спавања варира у зависности од животне фазе:

Новорођенчад (0-3 мјесеца): 2-5 сати

Одојчад (4-11 мјесеци): 12-15 сати

Мала дјеца (1-2 године): 11-14 сати

Дјеца предшколског узраста (3-5 година): 10:00-13:00

Школска дјеца (6-13 година): 9-11 сати

Адолесценти (14-17 година): 8-10 сати

Одрасли (18-64 године): 7-9 сати

Старије особе (65+): 7-8 сати

Ове препоруке се заснивају на истраживањима која повезују трајање сна са физичким и менталним здрављем, пише Вог. Међутим, ово су опште смјернице јер се индивидуалне потребе могу разликовати.

Ризици недовољног сна

Недостатак сна је повезан са бројним здравственим проблемима. Анализа објављена у часопису Journal of Clinical Sleep Medicine открила је да спавање мање од седам сати ноћу повећава ризик од срчаних обољења, дијабетеса типа 2, гојазности и депресије. Дуготрајно ускраћивање сна такође може оштетити концентрацију и повећати ризик од несрећа.

Како процијенити да ли вам је потребно више сна

Колико сна је некоме потребно зависи од његовог начина живота, нивоа стреса и квалитета сна. Ако се ујутру пробудите одморни и имате добру концентрацију током дана, вјероватно се довољно наспавате. С друге стране, стални умор, раздражљивост и лоша концентрација могу бити знак да вам је потребно више сна.

Здравље

Истраживање на скоро милион људи: Два поремећаја сна опасна за срце

Праћење ваших навика спавања помоћу апликација или паметних уређаја може вам помоћи да разумијете сопствене обрасце спавања. Стручњаци такође препоручују одлазак у кревет и буђење у исто вријеме сваког дана, јер то помаже у стабилизацији природног ритма вашег тијела.

Савјети за бољи сан

За бољи сан, важно је створити право окружење и рутину:

Спаваћа соба треба да буде тиха, тамна и мало хладнија.

Удобан душек и јастук могу значајно побољшати квалитет вашег сна.

Опуштајућа рутина пред спавање, попут читања, медитације или топле купке, помаже.

Препоручује се избјегавање кофеина и алкохола увече.

Вечера треба да буде лагана, а храна богата триптофаном и мелатонином може вам помоћи да се опустите.

Суплементи мелатонина се понекад користе како би вам помогли да лакше заспите.

