Истраживање показало: Ево због чега бисте требали престати јести 3 сата прије спавања

Према новом истраживању, једноставна промјена у вечерњој рутини - престанак конзумирања хране најмање три сата прије одласка на спавање - могла би имати позитиван утицај на здравље срца и метаболизам.
Научници наводе да ова навика може побољшати крвни притисак, рад срца и контролу шећера у крви, чак и без смањења укупног уноса калорија.
Студију су провели истраживачи с Northwestern Medicine, који су пратили особе с повећаним ризиком од кардиометаболичких болести. Када су учесници престали јести најмање три сата прије спавања и продужили ноћни период без хране на око 12 сати, забиљежена су мјерљива побољшања здравствених показатеља.
Ноћни крвни притисак смањио се за приближно 3,5 одсто, а срчани ритам за приближно 5 одсто, док је током дана забиљежена боља регулација шећера у крви и инзулина.
Стручњаци сматрају да је један од разлога за ове користи повезан с циркадијалним ритмом, односно унутрашњим биолошким сатом који управља бројним функцијама организма.
Како се приближава вријеме за спавање, тијело почиње успоравати метаболизам и припремати се за одмор. Ако се храна уноси у том периоду, организам истовремено мора пробављати храну и прелазити у стање одмора, што може пореметити процесе који регулишу крвни притисак, срчани ритам и ниво шећера у крви.
Током здравог сна, срчани ритам и крвни притисак природно се смањују, што је важан дио опоравка организма. Избјегавање касноноћних оброка може помоћи да се овај природни процес одвија несметано јер тијело није оптерећено пробавом.
Ипак, стручњаци упозоравају да су резултати истраживања за сада краткорочни и да је потребно више студија како би се потврдило да ова стратегија дјелује код шире популације.
Без обзира на то, за многе људе, посебно оне с повећаним ризиком од срчаних и метаболичких болести, помјерање вечерњег оброка на раније вријеме и избјегавање хране барем три сата прије спавања може бити једноставан начин за побољшање здравља.
