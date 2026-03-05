Logo
Large banner

Истраживање показало: Ево због чега бисте требали престати јести 3 сата прије спавања

Аутор:

АТВ

05.03.2026

14:11

Коментари:

0
Истраживање показало: Ево због чега бисте требали престати јести 3 сата прије спавања
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Према новом истраживању, једноставна промјена у вечерњој рутини - престанак конзумирања хране најмање три сата прије одласка на спавање - могла би имати позитиван утицај на здравље срца и метаболизам.

Научници наводе да ова навика може побољшати крвни притисак, рад срца и контролу шећера у крви, чак и без смањења укупног уноса калорија.

Недјеља моде у Паризу

Стил

Екипа АТВ-а у Паризу: Модели из Српске учесници Недјеље моде

Студију су провели истраживачи с Northwestern Medicine, који су пратили особе с повећаним ризиком од кардиометаболичких болести. Када су учесници престали јести најмање три сата прије спавања и продужили ноћни период без хране на око 12 сати, забиљежена су мјерљива побољшања здравствених показатеља.

Ноћни крвни притисак смањио се за приближно 3,5 одсто, а срчани ритам за приближно 5 одсто, док је током дана забиљежена боља регулација шећера у крви и инзулина.

Стручњаци сматрају да је један од разлога за ове користи повезан с циркадијалним ритмом, односно унутрашњим биолошким сатом који управља бројним функцијама организма.

Оскрнављена црква Вазнесења Господњег

Друштво

Вандализам у Грачаници: Оскрнављена црква Вазнесења Господњег

Како се приближава вријеме за спавање, тијело почиње успоравати метаболизам и припремати се за одмор. Ако се храна уноси у том периоду, организам истовремено мора пробављати храну и прелазити у стање одмора, што може пореметити процесе који регулишу крвни притисак, срчани ритам и ниво шећера у крви.

Током здравог сна, срчани ритам и крвни притисак природно се смањују, што је важан дио опоравка организма. Избјегавање касноноћних оброка може помоћи да се овај природни процес одвија несметано јер тијело није оптерећено пробавом.

Ипак, стручњаци упозоравају да су резултати истраживања за сада краткорочни и да је потребно више студија како би се потврдило да ова стратегија дјелује код шире популације.

Погођена болница у Техерану

Свијет

Узнемирујући снимци: Ракета пала на болницу с бебама

Без обзира на то, за многе људе, посебно оне с повећаним ризиком од срчаних и метаболичких болести, помјерање вечерњег оброка на раније вријеме и избјегавање хране барем три сата прије спавања може бити једноставан начин за побољшање здравља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

večera

Спавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кугла

Хроника

Крала из станова и варала суграђане "прорицањем судбине"

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

2 ч

0
Возач из БиХ ухваћен са хрпом пара, добио папрену казну

Регион

Возач из БиХ ухваћен са хрпом пара, добио папрену казну

2 ч

0
Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје

Љубав и секс

Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје

2 ч

0

Више из рубрике

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

Здравље

Ситуација забрињавајућа, скочио број обољелих: Дјеца најугроженија

4 ч

0
Хирург упозорава: Ако имате ову линију на нокту, ријеч је о опасној болести

Здравље

Хирург упозорава: Ако имате ову линију на нокту, ријеч је о опасној болести

5 ч

0
Ораси-орах

Здравље

Како шака ораха може да спаси срце?

7 ч

0
Када је најбоље вријеме за доручак?

Здравље

Када је најбоље вријеме за доручак?

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

16

05

У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

15

54

Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner