Екипа АТВ-а у Паризу: Модели из Српске учесници Недјеље моде

Аутор:АТВ
05.03.2026
14:01
Коментари:0
Четрнаест модела из агенције „E Couture“ представља Републику Српску на престижном догађају "Fashion Week" у Паризу, гдје се налази и екипа АТВ-а која прати овај значајан модни догађај.
Модели ће прошетати једном од најпознатијих свјетских модних писта, носећи креације србијанских брендова.
Друштво
Вандализам у Грачаници: Оскрнављена црква Вазнесења Господњег
У тиму се налазе модели различитих генерација. Најмлађи имају само три године, док најстарији модел има 32 године.
Ревије су заказане за данас и сутра, када ће ова група модела имати прилику да се представи међународној модној публици и дизајнерима из цијелог свијета.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
19 ч0
Друштво
1 д0
Стил
1 д0
Стил
1 д0
Стил
5 д0
Стил
1 седм0
Стил
2 седм0
Најновије
Најчитаније
16
18
16
15
16
14
16
05
15
54
Тренутно на програму