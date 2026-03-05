Logo
Екипа АТВ-а у Паризу: Модели из Српске учесници Недјеље моде

Аутор:

АТВ

05.03.2026

14:01

Недјеља моде у Паризу
Фото: АТВ

Четрнаест модела из агенције „E Couture“ представља Републику Српску на престижном догађају "Fashion Week" у Паризу, гдје се налази и екипа АТВ-а која прати овај значајан модни догађај.

Модели ће прошетати једном од најпознатијих свјетских модних писта, носећи креације србијанских брендова.

У тиму се налазе модели различитих генерација. Најмлађи имају само три године, док најстарији модел има 32 године.

Ревије су заказане за данас и сутра, када ће ова група модела имати прилику да се представи међународној модној публици и дизајнерима из цијелог свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Република Српска

Недјеља моде у Паризу

