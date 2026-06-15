Шиповац близу трансфера у Индонезију

Аутор:АТВ
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Један од најбољих фудбалера Прве лиге Републике Српске и екипе Леотара, Данило Шиповац могао би овог љета промијенити средину.
Један од најбољих фудбалера Прве лиге Републике Српске и екипе Леотара, Данило Шиповац могао би овог љета промијенити средину.
Тако бар тврди његов менаџер Недо Турковић који је гостујући у подкасту Финтерај изјавио да његов играч има понуду из иностранства.
Брзоноги нападач помогао је Леотару да дође до трећег мјеста, а његове партије сврстале су га у идеалних 11 за ову сезону. Ипак постоје шансе да га од наредне сезоне гледамо у Индонезији. Турковић је нагласио да треба сачекати одлуку ФСБиХ који ће одлучити који тим ће уз Прве лиге Републике Српске ући у Премијер лигу БиХ.
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Уводи се забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година и полицијски час за интернет у овој земљи
Требињци испуњавају услове, послали су захтјев, и уколико се пласирају у елиту, Леотар ће свим снагама жељети задржати брзоногог фудбалера.
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