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Шведска декласирала Тунис, пукла петарда

Аутор:

АТВ
15.06.2026 06:59

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Шведска декласирала Тунис, пукла петарда
Фото: Tanjug/AP/Sofia Yaker

Шведска је снажно кренула на Свјетском првенству и декласирала Тунис са 5:1 у првом мечу групе Ф.

Јунак Шведске је Јасин Ајари, момак који је син Тунижанина и Мароканке. Постигао је први гол већ у седмом минуту, а у самом финишу меча постигао је и други.

Шведска је након гола Ајарија повећала предност у 31. минуту меча преко Александра Исака. Пред крај првог дијела Тунис је успио да одговори и ништа није сугерисало на дебакл који ће услиједити. Рекик у 43. минуту постиже, испоставиће се, утјешни гол за Тунис.

На почетку другог полувремена Шведска наставља снажно да напада. Добру игру крунисао је Виктор Ђекереш голом у 59. минуту за 3:1.

Преостали стријелац за Шведску био је Сванберг који повећава предност на 4:1 у 84. минуту меча, а у 96. минуту Ајари одјављује меч и поставља коначних 5:1.

Наредни противник за Шведску је Холандија, а Тунис ће снаге одмјерити са Јапаном.

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Подијели:

Тагови :

Шведска

Тунис

Свјетско првенство 2026

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