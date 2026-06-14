Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

🔝 🇨🇭 Switzerland top of Group B due to being shown 1 yellow card!



📈 🇨🇦 Canada 2nd due to better FIFA Ranking than Qatar, as both were shown 2 yellow cards!



📊 Group B - To Secure R32:



🇨🇦 Canada - 88%

🇨🇭 Switzerland - 82%

🇧🇦 Bosnia - 60%

🇶🇦 Qatar - 38%



(% per @OptaAnalyst) pic.twitter.com/s4bh8uDh2U