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Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику

Аутор:

АТВ
14.06.2026 17:30

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Зашто је БиХ посљедња у групи иако све селекције имају исто бодова и гол-разлику
Фото: Tanjug / AP / Chris Young

Ремијем Швајцарске и Катара (1:1) у другој утакмици групе Б на Свјетском првенству добили смо потпуно изједначену ситуацију на табели и јасно да ће бити права драма у борби за нокаут-фазу.

Међутим, иако су све селекције освојиле по један бод и имају идентичну гол-разлику 1:1, постоји критериј који одређује која је репрезентација на којем мјесту.

Тренутно, Швајцарска је лидер групе Б Свјетског првенства, а слиједе Канада, Катар и БиХ, која је на посљедњем мјесту у групи.

Уколико све селекције имају исто бодова, гол-разлику и број постигнутих голова, онда се укључује фер плеј правило.

Према томе, екипа која има мање жутих картона налази се на бољем мјесту. Тако је Швајцарска на првом мјесту јер је добила само један жути картон, на другом и трећем мјесту су Канада и Катар са по два жута картона, док је БиХ добила три жута картона у првом мјесту и због тога је тренутно посљедња на табели.

Уколико екипе имају и исти број жутих картона, уз све оно што је изједначено прије тога, онда се гледа ко има бољи ФИФА ранкинг. Такав случај је тренутно на позицијама два и три, јер су Канада и Катар изједначени и по бодовима и по гол-разлици и по броју постигнутих голова, па је онда Канада на другом мјесту јер има бољи ФИФА ранкинг.

Наравно, тешко је очекивати да се до краја групне фазе екипе неће раздвојити на табели, али све је могуће, како је кренуло.

(Кликс)

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Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Канада БиХ

fudbal

ФИФА

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