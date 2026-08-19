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Опсадно стање у мјесту гдје је нестала Данка Илић: Мјештани узнемирени због страшног открића

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 18:06

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Опсадно стање у мјесту гдје је нестала Данка Илић: Мјештани узнемирени због страшног открића

Почетком августа је у мјесту Бањско Поље код Бора пронађено 30 италијанских ручних бомби, сазнаје "Телеграф".

Ово мјесто је постало познато цијелој Србији 26. марта 2024. године када је у Бањском Пољу нестала, па убијена Данка Илић (2).

Сумња се, према информацијама поменутог портала, да је ријеч о експлозивним средствима која потичу још из периода Другог свјетског рата и немају никакве директне везе са случајем нестанка и убиства Данке Илић.

Свакако је вијест о пронађеним бомбама узнемирила све мјештане.

Специјализовани тим за експлозивне остатке рата је брзо стигао на лице мјеста. Обиљежио је и осигурао пронађене експлозивне направе.

Да подсјетимо, Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић су осумњичени да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора ударили аутомобилом двогодишњу дјевојчицу. Након тога су, како се сумња, ставили Данку у возило и бацили њено тијело на депонију одакле су га касније премјестили.

Тијело дјевојчице никада није пронађено.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањско Поље код Бора

Други свјетски рат

Бомба

Данка Илић

Србија

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