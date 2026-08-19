Опсадно стање у мјесту гдје је нестала Данка Илић: Мјештани узнемирени због страшног открића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Почетком августа је у мјесту Бањско Поље код Бора пронађено 30 италијанских ручних бомби, сазнаје "Телеграф".
Ово мјесто је постало познато цијелој Србији 26. марта 2024. године када је у Бањском Пољу нестала, па убијена Данка Илић (2).
Сумња се, према информацијама поменутог портала, да је ријеч о експлозивним средствима која потичу још из периода Другог свјетског рата и немају никакве директне везе са случајем нестанка и убиства Данке Илић.
Свакако је вијест о пронађеним бомбама узнемирила све мјештане.
Специјализовани тим за експлозивне остатке рата је брзо стигао на лице мјеста. Обиљежио је и осигурао пронађене експлозивне направе.
Да подсјетимо, Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић су осумњичени да су 26. марта 2024. године у Бањском пољу код Бора ударили аутомобилом двогодишњу дјевојчицу. Након тога су, како се сумња, ставили Данку у возило и бацили њено тијело на депонију одакле су га касније премјестили.
Тијело дјевојчице никада није пронађено.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч1
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
05
19
54
19
53
19
43
19
39
Тренутно на програму