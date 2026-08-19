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И камен би заплакао: Мајка се опростила од сина (13) који је погинуо у несрећи

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 18:02

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И камен би заплакао: Мајка се опростила од сина (13) који је погинуо у несрећи
Фото: Instagram / _kovilovo_showjump

Мајка дјечака (13) који је погинуо на хиподрому у Ковилову током Отвореног првенства Србије у препонском јахању, опростила се од сина на друштвеним мрежама.

"Сине мој, живиш заувијек мој шампионе. И увијек ћемо те памтити овако, са овом снагом и храброшћу које си имао. А ово је била твоја омиљена пјесма: Стојиш у дворани славних, и цијели свијет ће да зна твоје име, јер ти гориш најсвијетлијим пламеном, и цијели свијет ће да зна твоје име и твоја слика ће бити на зиду у дворани славних. Буди шампион јер теби је мјесто у дворани славних".

"Standing in the Hall of Fame, And the world’s gonna know your name, Cause you burn with the brightest flame, And the world’s gonna know your name, And you’ll be on the walls of the Hall of Fame".

Подсјетимо, дјечак (13) погинуо је 15. августа на хиподрому у Ковилову током Отвореног првенства Србије у препонском јахању након што је пао са коња.

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Дјечак је током такмичења пао са коња када није успио да прескочи препону, а животиња је пала преко њега. Задобио је тешке тјелесне повреде у виду повреда главе и грудног коша, упркос томе што је носио сву заштитну опрему.

Након пада, дијете је остало без свијести.

Дјечак је одмах транспортован у Ургентни центар, гдје су му се љекари борили за живот, али је убрзо стигла вијест да у томе нису успели.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Андрија Ђокић

Коњички спорт

Савез за коњички спорт Србије

трагедија

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