РК Спортинг: Трофеји као обавеза сваке сезоне

Аутор:Андреј Кнежевић
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Најтрофејнији су рукометни клуб Португала, а сваке сезоне имају трофејне обавезе. Ни предстојећа за екипу лисабонског Спортинга неће да буде изузетак. На турнир у Добоју стигли су са циљем да кроз квалитетне контролне утакмице додатно избрусе форму за све што их чека.
Капитенска трака одавно је повјерена Салвадору Салвадору који је прошао и кроз млађе категорије клубе, а данас је један од најбољих португалских рукометаша.
„Ускоро нас очекује и прва борба за домаћи трофеј, а то је утакмица Суперука. Турнир у Добоју нам је послужио као одлична припрема за све што нас чека. Наши циљеви су увијек јасни. У Португалу желимо да освојимо све што се освојити може, а у Лиги шампиона да одемо што даље. Прошле сезоне смо стигли до четвртфинала, тако да желимо да поновимо тај резултат, а даћемо све од себе да одемо и корак даље“, рекао је Салвадор Салвадор, капитен РК Спортинг
Португалски рукомет проживљава златне дане, и на клупском, али и на репрезентативном ниво. Године доброг и планског рада, каже Салвадор, стижу на наплату, па не чуди што је репрезетнација на минулом Свјетском првенству стигла до 4. мјеста, док је Спортингу, прошле сезоне, за длаку измакао пласман на завршни турнир Лиге шампиона.
„Португалски рукомет граби великим корацима напријед, а све то је доказ одличног рада. Наши клубови већ годинама играју запажену улогу на европској сцени, у свим такмичењима, а репрезентација је остварила феноменална резултат на Свјетском првенству. Сви имамо исту жељу, а то је да задржимо наш побједнички менталитет и да се боримо за сваку побједу. Увјерен сам да оно најбоље тек долази“, рекао је Салвадор Салвадор, капитен РК Спортинг
Приказано у Добоју рукометашима Спортигна даје за право да се надају још једној успјешној сезони у којој ће јуришати и на рекордну 25. титулу шампиона Португала.
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