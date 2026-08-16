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Добој: Рукометаши Мелсунгена освојили шампионски трофеј

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 20:29

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Рукометни турнир Добој
Фото: АТВ

Завршен је 57. рукометни тв турнир шампиона у Добоју. Током четири дана, Добој је био центар рукометног свијета. У финалу, као што се очекивало два најбоља тима. Мелсунген и лисабонски Спортинг.

Овај пут трофеј иде у Њемачку.

Четири дана врхунског рукомета приведена су крају завршном борбом за трофеј.

Њемачка екипа имала је резултатску предност скоро читаву утакмицу, а апсолутни јунак финалног окршаја био је Небојша Симић који је својим бравурама на голу Мелсунгена оправдао реноме једног од најбољих чувара мреже у Европи, а из његових одбрана саиграчи су стигли до вишка у нападу за шампионски трофеј добојског турнира и новчану награду од 7500 евра.

Добојски турнир изнова се доказао као један од најбољих европских, а пун ријечи хвале на рачун свега што је видио током четири дана био је и Момир Илић. Прослављеном српском рукометашу ове године је допала улога амбасадора турнира којом се, каже, с поносом дичио.

Била је ово четврта година како турниром руководи Данијел Шарић са својим сарадницима, а и ове је организациони испит положен са чистом десетком.

Већ с посљедњим звиждуком на овогодишњем почело се са организацијом турнира за наредну годину. Шарић не открива пуно, али најављује рукометни спектакл какав се још није десио на овим просторима.

Треће мјесто и 5000 евра освојили су рукометаши Слована савладавши Ал Ахли, а пете позиције домогла се репрезентација Катара која је узела мјеру екипи Слоге. У најбољу седморку турнира стручни жири је изабрао Мелсунгенове Небојшу Симића, Јоханеса Голу, Димитрија Игњатова и Даниса Криштопанса, Спортингове Мартима Косту и Орија Торкелсена, и Словановог Сташ Скубеа.

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Тагови :

рукомет

Добој

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