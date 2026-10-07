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Упозорење родитељима у БиХ: Овај производ за дјецу може бити ризик

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07.10.2026 23:02

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Породица дјеца шетња
Фото: Vidal Balielo Jr./Pexels

На тржишту Босне и Херцеговине пронађена је дјечија ходалица која представља озбиљан ризик од повреда, због чега је покренуто њено повлачење и уништавањ

Према подацима Агенције за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, ријеч је о моделу БЕЕ 3 - 1 АССТ МЛТ – 809М, артикл ЛЦ 1743.

Ходалица не штити дијете од пада низ степенице

Као разлог за проглашавање производа несигурним наводи се чињеница да дјечија ходалица нема одговарајућу заштиту од пада низ степенице.

Због тога се производ током употребе може склопити или пасти низ степенице, што може довести до повреда дјетета.

Утврђено је и да означавање производа, информације о производу и упутство за употребу нису у складу с прописаним захтјевима.

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Производ због тога не испуњава захтјеве прописане Законом о опћој сигурности производа Босне и Херцеговине, као ни стандардом БАС ЕН 1273+А1:2025.

Производ се повлачи с тржишта

Надлежне институције подузеле су мјере повлачења дјечије ходалице с тржишта и њеног уништавања.

Агенција за надзор над тржиштем БиХ посебно је упутила препоруку потрошачима који су већ купили овај производ. Препоручује се да ходалицу одмах престану користити и да је врате у трговину у којој су је купили.

Ријеч је о производу за који је утврђен озбиљан ниво ризика, због чега се родитељима и другим потрошачима савјетује да провјере да ли се овај модел налази у њиховом дому и да га више не користе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ходаљка

Дјеца

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