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Стиже промјена времена: Ево шта нас очекује сутра

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07.10.2026 14:19

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Мапа БиХ вријеме
Фото: БХ Метео

Вријеме у Републици Српској сутра ће бити топло, вјетровито и промјенљиво облачно, а током дана очекују се и падавине, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу и западу биће облачније, уз повремену кишу, док су на југу понегдје могући и јачи пљускови.

На сјеверу и истоку очекује се углавном суво и топло вријеме, уз сунчане периоде и промјенљиву облачност.

Током вечери и наредне ноћи падавине ће јачати на западу, а до наредног јутра прошириће се и ка истоку.

Дуваће умјерен до јак вјетар јужних смјерова, док се у Херцеговини и на западу повремено очекују и олујни удари.

Минимална температура ваздуха биће од 7 до 14 степени, на западу и југу локално до 18 степени.

Максимална температура кретаће се од 23 до 30 степени, док ће у вишим предјелима бити око 18 степени.

У атмосфери се истовремено јача утицај предње стране долине са сјеверозапада Европе, уз јачање југозападног струјања изнад нашег региона. У приземљу притисак је у паду под утицајем Ђеновског циклона, који се шири преко сјевера Јадрана, саопштио је РХМЗ.

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