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Adria sports conference: Витор Баија долази у Бањалуку

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 11:49

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Легендарни потругалски голман Витор Баија долази у Бањалуку 2. и 3. септембара гдје ће присуствовати Адриа спорт конференцији.
Фото: Уступљена фотографија

Adria sports conference у Бањалуци ће, и ове године (2 – 3. септембар) да окупи бројне великане из свијета спорта, маркетинга, медија и бизниса, а свој долазак у град на Врбасу потврдио је и Витор Баија, легендарни потругалски голман који је бранио боје Порта и Барселоне.

Витор Баија је за фудбалске каријере освојио све што се освојити може, а у биографији се дичи са 27 трофеја укључујући и оне Лиге шампиона, Купа побједника купова, Купа УЕФА-е и Интерконтиненталног купа.

На Adria sports conference Витор Баија долази као један панелиста који ће се осврнути на свој фудбалски пут, али ће да говори и о бројним актуелним фудбалским темама.

Уз Баију, организатори Adria sports conference већ су најавили долазак Светислава Пешића, Уроша Медића, Ћуса Матеа, Марине Маљковић и Ивана Миљковића, а наредних дана очекује се још "изненађења" која ће Adria sports conference, и ове године, позиционирати као једну од водећих регионалних конференција на тему спорта, маркетинга, медија и бизниса.

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Таг :

Adria sports conference

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