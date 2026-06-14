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Кикс Бразила на старту Свјетског првенства

Аутор:

АТВ
14.06.2026 08:49

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Бразилац Матеус Куња (9) бори се за лопту са мароканком Суфијаном Рахимијем (9) током утакмице групе Ц Светског првенства у фудбалу између Бразила и Марока у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у суботу, 13. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Фудбалери Бразила нису успјели да славе против Марока и први меч Свјетског првенства 2026. године завршили су ремијем - 1:1.

Мароко је након брзе контре стигао до гола у 21. минуту преко Саибарија, а екипу Карла Анћелотија спасио је Винисијус Жуниор који је донио изједначење десет минута касније.

Иако се игра Бразила у остатку меча поправила, и даље је дјеловала неорганизовано због чега ће након првог кола Свјетског првенства у Сјеверној Америци изабраници Карла Анћелотија уписати само један бод.

Анћелоти није разочаран, али ни задовољан

Карло Анћелоти, селектор Бразила, поручио је да његова екипа мора значајно да поправи игру након што је одиграла 1:1 против Марока у првом колу групе Ц на Свјетском првенству.

Бразил је имао слабо прво полувријеме и дјеловао неорганизовано, што је признао и Анчелоти.

"Нисмо играли добро: имали смо неколико проблема, тим је био небалансиран, губили смо много лопти и у том смислу морамо да будемо бољи", рекао је италијански стручњак.

Нестори Иранкунда

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Мароко је повео у 21. минуту преко Исмаела Саибарија, који је искористио брзу контру и асистенцију Брахима Дијаса. Бразил је изједначио у 32. минуту када је Винисијус Жуниор погодио спектакуларним ударцем у горњи угао.

Он је донио изједначење, али Бразил није успио да преокрене меч упркос бољој игри у наставку.

Анћелоти је истакао да је друго полувреме донијело напредак, посебно након измјена, али да је проблем остала немоћ против ниског дефанзивног блока Марока.

"Нисам разочаран овим резултатом, али нисам ни задовољан", додао је селектор Бразила, наглашавајући да почетна постава неће бити иста током цијелог турнира.

"Не осваја се Свјетско првенство у првој утакмици", поручио је Анћелоти, уз напомену да Бразил сљедећи меч игра против Хаитија.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Карло Анћелоти

Бразил

Мароко

Винисијус Жуниор

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