Кикс Бразила на старту Свјетског првенства

Аутор:АТВ
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Фудбалери Бразила нису успјели да славе против Марока и први меч Свјетског првенства 2026. године завршили су ремијем - 1:1.
Мароко је након брзе контре стигао до гола у 21. минуту преко Саибарија, а екипу Карла Анћелотија спасио је Винисијус Жуниор који је донио изједначење десет минута касније.
Иако се игра Бразила у остатку меча поправила, и даље је дјеловала неорганизовано због чега ће након првог кола Свјетског првенства у Сјеверној Америци изабраници Карла Анћелотија уписати само један бод.
Карло Анћелоти, селектор Бразила, поручио је да његова екипа мора значајно да поправи игру након што је одиграла 1:1 против Марока у првом колу групе Ц на Свјетском првенству.
Бразил је имао слабо прво полувријеме и дјеловао неорганизовано, што је признао и Анчелоти.
"Нисмо играли добро: имали смо неколико проблема, тим је био небалансиран, губили смо много лопти и у том смислу морамо да будемо бољи", рекао је италијански стручњак.
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Мароко је повео у 21. минуту преко Исмаела Саибарија, који је искористио брзу контру и асистенцију Брахима Дијаса. Бразил је изједначио у 32. минуту када је Винисијус Жуниор погодио спектакуларним ударцем у горњи угао.
Он је донио изједначење, али Бразил није успио да преокрене меч упркос бољој игри у наставку.
Анћелоти је истакао да је друго полувреме донијело напредак, посебно након измјена, али да је проблем остала немоћ против ниског дефанзивног блока Марока.
"Нисам разочаран овим резултатом, али нисам ни задовољан", додао је селектор Бразила, наглашавајући да почетна постава неће бити иста током цијелог турнира.
"Не осваја се Свјетско првенство у првој утакмици", поручио је Анћелоти, уз напомену да Бразил сљедећи меч игра против Хаитија.
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