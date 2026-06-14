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Аустралија славила против Турске

Аутор:

АТВ
14.06.2026 08:41

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Аустралијски репрезентативац Нестори Иранкунда (17) слави свој гол против Турске током утакмице Групе Д на Свјетском првенству у фудбалу, у Ванкуверу, Канада, у суботу, 13. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP/The Canadian Press/Darryl Dyck

Аустралија је славила против Турске са 2:0 у првом колу Свјетског првенства у фудбалу које се одржава у Сјеверној Америци.

Аустралија је до предности стигла у 27. минуту, а поред тога у првом полувремену није се десило ништа значајније.

Хладан туш за Турску услиједио је након контре у 75. минуту и дуплирању предности.

Овог пута јунак је био Конор Меткалф, везиста Аустралије, који је искористио простор на ивици казненог простора и прецизним, снажним ударцем са дистанце погодио мрежу иза немоћног голмана Угурчана Чакира.

Аустралија је наставила да игра у истом ритму - чврсто у дефанзиви и убитачно у транзицији, што се већ показало као главно оружје у овом мечу. Турска је имала посјед и иницијативу, али без конкретног завршног ударца, док су контра-напади Аустралије правили огромне проблеме одбрани фаворита.

Након гола Несторија Иранкунде за 1:0, Меткалф је додатно “заледио” Турке и потпуно окренуо моментум утакмице у корист Аустралије, која игра храбро и дисциплиновано на великој сцени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аустралија

Турска

Свјетско првенство 2026

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