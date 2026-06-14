Аустралија славила против Турске

Аутор:АТВ
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Аустралија је славила против Турске са 2:0 у првом колу Свјетског првенства у фудбалу које се одржава у Сјеверној Америци.
Аустралија је до предности стигла у 27. минуту, а поред тога у првом полувремену није се десило ништа значајније.
Хладан туш за Турску услиједио је након контре у 75. минуту и дуплирању предности.
Овог пута јунак је био Конор Меткалф, везиста Аустралије, који је искористио простор на ивици казненог простора и прецизним, снажним ударцем са дистанце погодио мрежу иза немоћног голмана Угурчана Чакира.
Аустралија је наставила да игра у истом ритму - чврсто у дефанзиви и убитачно у транзицији, што се већ показало као главно оружје у овом мечу. Турска је имала посјед и иницијативу, али без конкретног завршног ударца, док су контра-напади Аустралије правили огромне проблеме одбрани фаворита.
🚨 CONNOR METCALFE — GWN (@Goalwirenews) June 14, 2026
Remember the name,the moment of brilliance, simply magical 🤯🔥🔥pic.twitter.com/jxiWjExMRe
Након гола Несторија Иранкунде за 1:0, Меткалф је додатно “заледио” Турке и потпуно окренуо моментум утакмице у корист Аустралије, која игра храбро и дисциплиновано на великој сцени.
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