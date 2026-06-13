"Обришите ово, жена ми је на апликацији": Интернет бруји о фоткама најзгоднијег голмана на Свјетском првенству

Аутор:АТВ
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Иако је Нигерија у четвртак поражена од Португала резултатом 2:1 у пријатељској утакмици пред Свјетско првенство, голман Мадука Окоје ипак има разлога за задовољство.
Од тренутка када је током преноса приказан у представљању тимова, Мадука Окоје је постао права сензација на друштвеним мрежама.
Само 24 сата након што је налог "Blackish Press" на мрежи X објавио да фатални голман постаје виралан, услиједила је лавина реакција навијача који су у шали писали коментаре попут: "Обришите ово, жена ми користи ову апликацију".
Иако је Нигерија у четвртак поражена од Португала резултатом 2:1 у пријатељској утакмици пред Свјетско првенство, голман Мадука Окоје ипак има разлога за задовољство.
Коментари на рачун његовог изгледа нису престали да се ређају, а једна објава прикупила је више од 3,8 милиона прегледа, 43.000 лајкова и хиљаде реакција, а у њој пише: "Немојте само да ово виде жене из Јужне Африке".
Поједини навијачи истакли су да ово није први пут да Окоје привлачи пажњу на интернету због свог изгледа.
"Мадука Окоје увијек постане виралан због овога", написао је један корисник.
"Blackish Press" је потом поново објавио фотографије нигеријског голмана, овога пута без мајице, на којима су у првом плану његове тетоваже и мишићаве руке и леђа, што је додатно повећало интересовање на друштвеним мрежама.
Иначе, Мадука Окоје се у новембру 2025. године вратио у репрезентацију Нигерије пред ЦАФ плеј-оф турнир за пласман на Светско првенство 2026. у Мароку, након што је одслужио двомјесечну суспензију због умјешаности у илегално клађење, пише Телеграф
Прије тога му је пријетила казна од чак четири године забране играња због спортске преваре, пошто је током утакмице италијанске Серије А између Удинезеа и Лација намерно добио жути картон због задржавања времена у 64. минуту при вођству свог тима од 2:1.
У пријатељском сусрету против Португала, Окоје је одиграо свих 90 минута, забиљежио четири одбране и имао успјешност додавања од 83 одсто.
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