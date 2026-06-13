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Клоп ударио на ФИФА-у: Надам се да фудбал неће постати прекид између реклама

Аутор:

АТВ
13.06.2026 16:26

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Клоп ударио на ФИФА-у: Надам се да фудбал неће постати прекид између реклама

Јирген Клоп није одушевљен свим новитетима који су дио овогодишњег Свјетског првенства. Њемачки стручњак сматра да поједине одлуке ФИФА-е мијењају природу фудбала и све више га прилагођавају телевизијским и маркетиншким интересима.

Говорећи за њемачки ЗДФ, Клоп је посебно критиковао паузе за освјежење које су уведене током утакмица због високих температура.

"Када сам видио играче како стоје током паузе због врућине, док рекламни блокови одређују ритам утакмице, нисам могао да се не запитам коме заправо служи Свјетско првенство – навијачима, играчима или оглашивачима", рекао је Клоп.

Његове критике долазе након неколико спорних ситуација на турниру. Током утакмице између Мексика и Јужноафричке Републике играчи су морали чекати наставак сусрета јер је америчка телевизијска мрежа Фокс још емитовала рекламе.

Према Клоповом мишљењу, такве сцене штете фудбалу и нарушавају његову суштину.

"Утакмица Свјетског првенства требала би тећи попут ријеке. Умјесто тога, градимо бране усред тока како би рекламе могле проћи. То је опасно за дух игре", поручио је њемачки тренер.

Иако ФИФА тврди да су паузе уведене првенствено ради заштите здравља играча због високих температура, сви имамо очи и здрав разум, јасно је да то није главни разлог.

Клоп упозорава да фудбал губи примат у властитом спектаклу.

"Фудбал је некада био главни догађај. Данас постоји опасност да постане само позадинска музика великог рекламног спектакла", рекао је.

На крају је послао јасну и упечатљиву поруку:

"Надам се да фудбал неће постати прекид између реклама".

(Аваз)

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Тагови :

Јирген Клоп

тренер

Свјетско првенство 2026

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