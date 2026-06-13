Сјећање на хероје: Обиљежена 34. годишњица Осмог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Аутор:АТВ
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У Источном Сарајеву данас су обиљежене 34 године од оснивања Осмог одреда Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Кроз поменути одред је прошло 300 најхрабријих младића, 17 је изгубило живот, а више од 190 је рањено.
Парастос је служен у спомен-цркви Светог великомученика Димитрија на Вељинама, а цвијеће и вијенци су положени код споменика испред Полицијске станице Источно Ново Сарајево, преноси РТВ ИС
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