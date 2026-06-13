Logo

Сјећање на хероје: Обиљежена 34. годишњица Осмог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске

Аутор:

АТВ
13.06.2026 15:48

Коментари:

0
Осмог одреда Специјалне бригаде полиције
Фото: RTV IS/Instagram/printscreen

У Источном Сарајеву данас су обиљежене 34 године од оснивања Осмог одреда Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Кроз поменути одред је прошло 300 најхрабријих младића, 17 је изгубило живот, а више од 190 је рањено.

Парастос је служен у спомен-цркви Светог великомученика Димитрија на Вељинама, а цвијеће и вијенци су положени код споменика испред Полицијске станице Источно Ново Сарајево, преноси РТВ ИС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Специјална бригада полиције

Осми одред Специјалне бригаде

Источно Сарајево

ПС Источно Ново Сарајево

Коментари (0)

Више из рубрике

Мотори

Градови и општине

Почео мото викенд у Требињу: На југ стигло хиљаде бајкера

21 ч

0
Приједор - радови на путу.

Градови и општине

Приједор добија нови изглед: 1,2 милиона КМ за шеталиште уз Сану

1 д

0
Медвјед

Градови и општине

Медвјед уочен међу кућама: Мјештани позвани на опрез

2 д

0
Фејсбук почиње с наплатом накнада

Градови и општине

Општина у БиХ почиње кажњавати са 500 КМ због коментара на Фејсбуку

2 д

0

  • Најновије

16

59

Холандија тестира кампове за ратне заробљенике

16

49

Три једноставна оброка, која можете припремити код куће за гледање утакмица

16

29

Ово је прва жена Баје Малог Книнџе: Родила четворо д‌јеце, а у јавности се не појављује

16

26

Клоп ударио на ФИФА-у: Надам се да фудбал неће постати прекид између реклама

16

12

Спавају висећи на конопцима и не сједају 12 година!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима