Logo

Преокрет у случају "Вања Милинковић-Савић": Напушта Наполи и прелази у редове шпанског великана

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
19.08.2026 19:06

Коментари:

0
Вања Милинковић савић гол из пенала
Фото: Tanjug/AP/Altaf Qadri

Српски голман Вања Милинковић-Савић могао би овог лета да направи велики трансфер. Послије пропалих преговора са Јувентусом и Халом, а говорило се и да га жели Фенербахче, српски репрезентативац сад се повезује са Атлетико Мадридом.

Како је објавио добро обавијештени фудбалски инсајдер Фабрицио Романо, Наполи и мадридски клуб разговарали су о могућој размјени голмана. Идеја је да Милинковић-Савић оде у Атлетико, док би у супротном смијеру кренуо Аргентинац Хуан Мусо.

За сада нема договора, пошто два клуба различито процјењују вриједност својих играча. Преговори су вођени преко посредника, па је посао још далеко од реализације.

Милинковић-Савић је већ неко вријеме у центру пажње током прелазног рока. Србин је прошлог љета стигао у Наполи из Торина, а сада би већ могао да промијени средину. Ситуација се додатно закомпликовала доласком Масимилијана Алегрија на клупу, након што је Антонио Конте био један од главних заговорника његовог доласка.

Атлетико, са друге стране, већ има неприкосновену јединицу Јана Облака, док је Мусо у претходном периоду углавном био његова замјена. Управо би таква улога могла да чека и Милинковић-Савића уколико се трансфер реализује.

Наполи је још од јула заинтересован за Муса, који добро познаје италијански фудбал, пошто је раније бранио за Аталанту. Аргентинац је потом прешао у Атлетико, гдје је имао улогу резервног голмана.

Вања је тако добио нову опцију, али ће за реализацију посла бити потребно да Наполи и Атлетико прво пронађу заједнички језик око вриједности двојице чувара мреже.

Подијели:

Таг :

Вања Милинковић Савић

Коментари (0)

Више из рубрике

Главни тренер Реал Мадрида Жозе Мурињо реагује пред пријатељску фудбалску утакмицу између Ференцвароша и Реал Мадрида у Групама арени у Будимпешти, Мађарска, у суботу, 8. августа 2026. године.

Фудбал

Мурињо о случају Негреира: Већ у првом мандату у Реалу осјећао сам да нешто није у реду

3 ч

0
Неуролог открио шта се дешава са Мусиалом

Фудбал

Неуролог открио шта се дешава са Мусиалом

3 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Умро Лазар Радовић, легендарни фудбалер Партизана и репрезентације

4 ч

0
Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.

Фудбал

Бивши репрезентативац француске потписао за клуб у власништву Ђоковића

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

54

Полиција реаговала због бацања опушка из службеног возила

19

53

"Преображава се и гора и вода": У Добоју на Преображење посебно свечано

19

43

Требињци о слави града: "Најљепши и најсвечанији дан у години"

19

39

Контролисани термоизолациони производи у БиХ: Чак 75 одсто није усклађено са прописима

19

34

ЦИК БиХ укида поједина бирачка мјеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима