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Ко каже да је фудбал само спорт? Репрезентација ДР Конга одржала модни час

Аутор:

АТВ
13.06.2026 17:25

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Репрезентација Конга на Свјетском првенству
Фото: X/Versus

Фудбалска репрезентација Демократске Републике Конго привукла је велику пажњу када је стигла у усклађеним црним одијелима с детаљима у леопард принту, што је симболичан омаж једном од најпознатијих националних симбола.

У центру комбинације су црна одијела, бијеле кошуље и црне кравате, што цијелом издању даје формалан и уредан изглед. Најупадљивији детаљ је појас са леопард узорком који прелази преко груди и директно упућује на идентитет репрезентације познате под надимком Леопарди.

Уз одијела су уклопљени и златни брошеви с леопард мотивом, тамне наочале, црне ципеле те усклађене путне торбе и навлаке за од‌јећу у истом дезену.

Таква стилска цјелина оставља утисак пажљиво осмишљене презентације, због чега је долазак екипе на аеродрому претворен у готово ревијални тренутак.

Ова од‌јевна комбинација не представља само службену опрему за путовање него и визуелну поруку самопоуздања, наслијеђа и националног поноса. Издање репрезентације ДР Конга тако повезује спорт, моду и идентитет у препознатљив наступ пред Свјетско првенство 2026.

Након седмица неизвјесности узроковане избијањем еболе, репрезентација Демократске Републике Конго добила је дозволу за улазак у Сједињене Америчке Државе уочи свог првог наступа на турниру.

Екипа је стигла летом из Париза након што су америчке власти инсистирале да одслуже 21-дневни карантин прије уласка на америчко тло, преноси Кликс

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Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

ДР Конго

мода

Одијело

фудбалер

леопард принт

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