Ко каже да је фудбал само спорт? Репрезентација ДР Конга одржала модни час

Аутор:АТВ
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Фудбалска репрезентација Демократске Републике Конго привукла је велику пажњу када је стигла у усклађеним црним одијелима с детаљима у леопард принту, што је симболичан омаж једном од најпознатијих националних симбола.
У центру комбинације су црна одијела, бијеле кошуље и црне кравате, што цијелом издању даје формалан и уредан изглед. Најупадљивији детаљ је појас са леопард узорком који прелази преко груди и директно упућује на идентитет репрезентације познате под надимком Леопарди.
Уз одијела су уклопљени и златни брошеви с леопард мотивом, тамне наочале, црне ципеле те усклађене путне торбе и навлаке за одјећу у истом дезену.
Таква стилска цјелина оставља утисак пажљиво осмишљене презентације, због чега је долазак екипе на аеродрому претворен у готово ревијални тренутак.
The DR Congo arrival fits are pure aura. pic.twitter.com/ngxq2H63lS— VERSUS (@vsrsus) June 12, 2026
Ова одјевна комбинација не представља само службену опрему за путовање него и визуелну поруку самопоуздања, наслијеђа и националног поноса. Издање репрезентације ДР Конга тако повезује спорт, моду и идентитет у препознатљив наступ пред Свјетско првенство 2026.
The award for the most stylish World Cup arrival goes to DR Congo 😎🇨🇩 pic.twitter.com/EuvQNi1XQY— BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2026
Након седмица неизвјесности узроковане избијањем еболе, репрезентација Демократске Републике Конго добила је дозволу за улазак у Сједињене Америчке Државе уочи свог првог наступа на турниру.
Екипа је стигла летом из Париза након што су америчке власти инсистирале да одслуже 21-дневни карантин прије уласка на америчко тло, преноси Кликс
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