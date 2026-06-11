Шминкерка славних открила како да вам шминка траје цијели дан

Аутор:АТВ
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Мери Филипс, шминкерка бројних познатих дама, на свом Инстаграм профилу подијелила је сјајан трик који ће вам подарити свјеж и природан изглед и учинити да вам шминка буде постојана током цијелог дана.
Мери Филипс, шминкерка бројних познатих личности, међу којима су Хејли Бибер, Кендал Џенер, Ким Кардашијан, Џенифер Лопез и Скарлет Јохансон, већ годинама важи за једну од најутицајнијих мејкап умјетница у индустрији.
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Она на свом Инстаграм профилу често дијели савјете за шминкање, а одушевила је своје пратиоце бјути триком који омогућава матирање коже без стварања досадног ефекта.
Мери Филипс је показала како правилно наноси пудер у праху како би смањила сјај, а да лице и даље задржи природан изглед.
"Дакле, мали забавни мејкап трик", започела је у видеу док је наносила пудер испод очију.
"Управо сам нанијела мало свјетлоружичастог пудера у праху испод ока."
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Затим је показала како користи провидни пудер за чело, подручје између обрва, око носа и уста. Завршни корак укључивао је наношење пудера у боји коже на остатак лица, али у врло лаганом слоју.
"Не волим много пудера, само да поставим базу", нагласила је.
На овај начин ћете задржати природни изглед лица, али и постојаност шминке, преноси Б92.
Кључ успјеха, како она истиче, лежи у правилном дозирању и блендању производа. Лагана рука и пажљиво стапање слојева осигуравају природан, али беспрекоран финиш.
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За све оне који желе избјећи тежак и неприродан изглед пудера, ова техника познате шминкерке ће бити права револуција у свакодневном шминкању.
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