Logo

Шминкерка славних открила како да вам шминка траје цијели дан

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:35

Коментари:

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка
Фото: RedWolf/Pexels

Мери Филипс, шминкерка бројних познатих дама, на свом Инстаграм профилу подијелила је сјајан трик који ће вам подарити свјеж и природан изглед и учинити да вам шминка буде постојана током цијелог дана.

Мери Филипс, шминкерка бројних познатих личности, међу којима су Хејли Бибер, Кендал Џенер, Ким Кардашијан, Џенифер Лопез и Скарлет Јохансон, већ годинама важи за једну од најутицајнијих мејкап умјетница у индустрији.

илу-море-09062026

Свијет

Шок за посјетиоце познате плаже: Забрањени сунцобрани и лежаљке

Она на свом Инстаграм профилу често дијели савјете за шминкање, а одушевила је своје пратиоце бјути триком који омогућава матирање коже без стварања досадног ефекта.

Мери Филипс је показала како правилно наноси пудер у праху како би смањила сјај, а да лице и даље задржи природан изглед.

Мали забавни трик

"Дакле, мали забавни мејкап трик", започела је у видеу док је наносила пудер испод очију.

"Управо сам нанијела мало свјетлоружичастог пудера у праху испод ока."

Невријеме

Свијет

Суперћелијске олује харају, могућа и торнада - нижу се упозорења

Затим је показала како користи провидни пудер за чело, подручје између обрва, око носа и уста. Завршни корак укључивао је наношење пудера у боји коже на остатак лица, али у врло лаганом слоју.

"Не волим много пудера, само да поставим базу", нагласила је.

На овај начин ћете задржати природни изглед лица, али и постојаност шминке, преноси Б92.

Кључ успјеха, како она истиче, лежи у правилном дозирању и блендању производа. Лагана рука и пажљиво стапање слојева осигуравају природан, али беспрекоран финиш.

Рускиња Александра

Србија

Рускиња се због љубави преселила у Србију: Ради на селу, родила 11 д‌јеце

За све оне који желе избјећи тежак и неприродан изглед пудера, ова техника познате шминкерке ће бити права револуција у свакодневном шминкању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

шминкање

савјети за шминкање

шминка

мода

Коментари (0)

Прочитајте више

Врбас

Бања Лука

Плаже у Бањалуци под лупом - надлежни послали апел грађанима

1 ч

0
И у Канади би млађи од 16 година могли остати без налога на друштвеним мрежама

Свијет

И у Канади би млађи од 16 година могли остати без налога на друштвеним мрежама

1 ч

0
Данска застава

Занимљивости

Најстарија на свијету: Ово је легенда о "застави са неба"

2 ч

0
Пробудио ме: Земљотрес погодио дио БиХ

Друштво

Пробудио ме: Земљотрес погодио дио БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Млада трудница сједи у фризерском салону док јој фризер обавља фарбање косе у трудноћи.

Стил

Боја косе која ''брише'' године са лица: Лако се одржава и свима пристаје

3 д

0
Грудњак

Стил

Грудњак као одјевни предмет: Нови тренд ове сезоне

5 д

0
Крупни план жене која прима третман трепавица у спа центру, показујући прецизност и wегу.

Стил

Како увијач за трепавице може измијенити изглед очију?

1 седм

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Стил

Због ових грешака у шминкању можете изгледати старије

1 седм

0

  • Најновије

12

45

Додик: Екстремизам Ирана мора бити заустављен, Српска је то осјетила на сопственој кожи

12

44

Минић са представницима Кинолошког савеза: Мало је тако оданих другара као што су пси

12

36

Ако осјећате хронични умор, провјерите да ли вам недостају ова два витамина

12

34

Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора

12

34

Ту је и легенда БиХ: Чак осам играча на Мундијалу има 40 и више година

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима