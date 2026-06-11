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И у Канади би млађи од 16 година могли остати без налога на друштвеним мрежама

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:51

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И у Канади би млађи од 16 година могли остати без налога на друштвеним мрежама
Фото: Unsplash

Влада Канаде представила је закон о дигиталној безбједности који би могао да забрани дјеци млађој од 16 година да имају налоге на друштвеним мрежама.

Приједлог закона обухвата седам категорија штетног садржаја, које укључују садржај који укључује сексуализацију дјетета или жртве, који подстиче дјецу да себи наносе штету, који се користи за малтретирање дјетета, подстиче на насиље и мржњу, те насилни екстремистички или садржај који се може описати као тероризам, као и интимне слике подијељене без пристанка.

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Приједлог закона даје изузећа компанијама које могу да докажу да њихове платформе испуњавају одређене безбједносне стандарде.

Критеријуми за оно што подразумијевају изузећа требало би да буду објављени накнадно.

Приједлог закона предвиђа оснивање новог регулатора — под називом Комисија за дигиталну безбједност Канаде — како би се спровео нови закон и осигурала његова усклађеност.

Регулатор би поставио безбједносне захтјеве за четботове са вјештачком интелигенцијом, укључујући смањење ризика усмјерених на дјецу.

"Изневјерили смо нашу дјецу. Доста је било. Потребна нам је основна заштита", рекао је канадски министар културе Марк Милер.

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Усвајање закона могло би да потраје годину дана.

Владини званичници су рекли да ће, након усвајања закона, бити потребно 18 мјесеци да се успостави дигитални регулатор.

Компаније би могле да се суоче са казнама од три одсто глобалног прихода или до 10 милиона канадских долара /око 6,2 милиона евра/, шта год је веће, ако се не придржавају прописа, објавио је Дојче веле.

(СРНА)

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Тагови :

Канада

друштвене мреже

забрана друштвених мрежа

тинејџери

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