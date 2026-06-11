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"Рајанер" под истрагом због наплате родитељима за сједење са дјецом

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:39

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Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Фото: Wayne Jackson/Pexels

Британска агенција за заштиту конкуренције и тржишта покренула је истрагу против авио-компаније "Рајанер" због политике наплате додатних накнада родитељима који желе да сједе заједно са својом дјецом током лета.

Регулатор испитује да ли је накнада од око 10 евра по лету за избор сједишта неправедна уговорна пракса и потенцијално кршење закона о заштити потрошача, пренио је Скај њуз.

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Посебна пажња је усмјерена и на то да ли се ради о тзв. моделу "дрип прицинг", у којем се коначна цијена услуге не приказује одмах, већ се додатни трошкови додају током процеса резервације.

Према правилима авио-компаније, дјеца узраста од двије до 11 година морају да сједе уз најмање једног родитеља или одраслу особу, али регулатор разматра да ли начин наплате ипак представља додатни и потенцијално нефер трошак.

ЦМА наводи да је истрага у раној фази и да још није утврђено да ли је дошло до кршења закона, али истиче да ће даљи кораци зависити од прикупљених доказа.

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Из компаније "Рајанер" одбацују наводе и истрагу називају "лажном", тврдећи да њихова политика породичних сједишта штеди породице и да родитељи не плаћају додатно за дјецу која сједе уз њих у оквиру резервације.

Истрага би могла да се заврши утврђивањем неправилности, увођењем корективних мјера или затварањем случаја, навео је британски регулатор.

(Танјуг)

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истрага против Рајанера

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