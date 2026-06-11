Афричка куга се поново појавила у дијелу Српске

Аутор:АТВ
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске саопштило је да је на породичном газдинству у селу Градац, град Бијељина, потврђена афричка куга свиња (АКС).
Ово је први потврђени случај болести у Републици Српској након 8. јануара ове године.
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"Одмах по потврди болести започето је са предузимањем свих прописаних мјера у циљу сузбијања и спречавања даљег ширења заразе, а надлежне службе спроводе епизоотиолошко истраживање и појачани надзор на терену", поручено је из Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Имајући у виду и неповољну ситуацију са афричком кугом свиња у Србији и Хрватској, Министарство је позвало све узгајиваче да биосигурносне мјере подигну на највиши ниво, наглашавајући да посебну опасност представљају нелегалан промет и неконтролисано премјештање свиња.
"Мјере које су институције и произвођачи заједно спроводили у протеклом периоду дале су резултат и омогућиле опоравак свињогојске производње на ниво прије избијања афричке куге свиња 2023. године. Зато одговорност и опрез морају бити на највишем нивоу. Један пропуст може угрозити резултате који су стварани у претходном периоду", саопштено је из Министарства.
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Министарство очекује од локалних кризних центара, ветеринарских организација, инспекцијских служби и јединица локалне самоуправе максималан степен ангажовања и пуну координацију у спровођењу свих мјера контроле и сузбијања болести.
"Афричка куга свиња није побијеђена. Вирус је и даље присутан у нашем окружењу. Само дисциплином, одговорношћу и досљедним спровођењем биосигурносних мјера можемо заштитити домаћу производњу и спријечити ново ширење болести у Републици Српској", закључује Министарство.
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