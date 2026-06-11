У Српској прави бејби бум - рођенe 42 бебе

Аутор:АТВ
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 42 бебе, по 21 дјевојчица и 21 дјечак, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 16, потом у Бијељини пет, у Источном Сарајеву четири, у Добоју, Зворнику и Фочи по три, те у Приједору, Требињу, Невесињу и Градишци по двије.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и 10 дјечака, у Бијељини три дјевојчице и два дјечака, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и два дјечака, у Добоју и Фочи по двије дјевојчице и по један дјечак, у Зворнику три дјевојчице, у Приједору, Требињу и Невесињу по дјевојчица и дјечак, а у Градишци два дјечака.
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