Фонд солидарности одобрио више од милион КМ за хитне интервенције и подршку

Аутор:АТВ редакција
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Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио је данас, на 37. телефонској сједници, више од милион конвертибилних марака за хитне интервенције и пружање подршке у ванредним околностима.
Управни одбор одобрио је исплату 65.000 КМ директне подршке Општини Петрово за хитне интервенције усљед елементарних непогода, у сврху помоћи деветочланој породици Петковић из Петрова, која је у пожару остала без породичне куће и основних услова за живот.
Уважавајући потребу за хитним дјеловањем, Општина Петрово се обратила молбом да се размотри могућност одобравања финансијске помоћи из Фонда солидарности Републике Српске, како би се што прије отпочело са санацијом објекта и пружила неопходна помоћ овој породици.
Управни одбор Фонда солидарности одобрио је и исплату дијела средстава директне подршке корисницима, у укупном износу од 121.479,00 КМ, за превазилажење посљедица изазваних заразном болести животиња - афричка куга свиња и санирање поремећаја на тржишту и обнову свињског фонда.
На данашњој телефонској сједници, УО Фонда солидарности одобрио је исплату средстава, у укупном износу од 852.413,04 КМ, за потребе плаћања обавеза на име запримљених захтјева са назначеним укупним износом којим трговци на мало нафтних деривата нису наплатили од корисника, у износу од 0,10 КМ по литри продатог нафтног деривата, у складу са Одлуком и достављеним фискалним рачунима у електронском облику у периоду од 14.04. до 16.05.2026. године. Средства ће бити исплаћена за 16 пословних субјеката, саопштено је из Фонда.
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