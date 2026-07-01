Аутопутеви отворили продајно мјесто у Бањалуци: Ево гдје можете купити ТАГ уређај

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске", Радован Вишковић, овог јутра купио је први ТАГ у пословници у Бањалуци, а који ће неко од грађана добити на поклон.
Грађани више неће бити у обавези да ТАГ купују одласком у Јакуповце те се заустављати на ауто-путу већ ће то моћи учинити у пословници у Бањалуци у сједишту предузећа Аутопутеви у Улици Васе Пелагића број 10.
Куповином уређаја путем апликације може се извршити активација за Србију и за Федерацију БиХ. Уређај кошта 40 КМ, а сваком допуном грађани добијају 15% попуста те је све неопходно могуће завршити на продајном мјесту у Бањалуци без обавезе да се одлази до наплатне станице.
Када се купи уређај преко апликације, могуће га је активирати за Србију и за Федерацију БиХ.
На овом продајном мјесту корисници могу да купе ТАГ уређај, допуне претплатничке рачуне и добију све информације и инструкције за коришћење електронске наплатне путарине без одласка на једну од наплатних станица на дионицама ауто-путева у Српској, поручују из овог предузећа.
Средином јуна биће отворено и продајно мјесто у Бијељини у пословној јединици Аутопутева, а ова промјена је посебно значајна због увезивања са Србијом, како је нагласио и в.д. директора Аутопутева, Радован Вишковић.
"По доласку на позицију директора овог предузећа, увидио сам да електронска наплата у укупној наплати путарине учествује око 30 одсто, а жеља нам је да то већ у догледној будућности буде 50 одсто. Ово продајно мјесто много ће значити корисницима с обзиром на то да смо у сезони годишњих одмора када имамо и повећани прилив и транзит туриста, односно веће гужве на нашим наплатним станицама", рекао је Вишковић
Подсјећамо, један ТАГ уређај за електронско плаћање путарине на ауто-путевима у Републици Српској и Србији - новитет је, који ће од данас бити доступан корисницима услуга Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске", који користе мобилну апликацију "Аутопутеви Српске - ЕНП".
Систем електронске наплате "Аутопутева Српске" и ЈП "Путеви Србије" интегрисан је у систем "Toll4All", чиме ће се омогућити кориштење ТАГ уређаја корисника из Републике Српске на ауто-путевима у Србији.
Систем је у функцији од девет часова, 4. јуна 2026. године.
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