Почиње јулски уписни рок у Српској

Аутор:АТВ редакција
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У јулском уписном року ученици могу извршити пријаву на 1.935 упражњених мјеста.
Пријава ученика за упис у први разред средњих школа у јулском уписном року почиње сутра, 1.7.2026. године и траје до 3.7.2026. године. Из министарства позивају све ученике који се нису уписали у јунском уписном року да најкасније до петка, 3. јула 2026. године, изврше електронску пријаву путем портала еУпис.
Ученици се у другом уписном року могу уписати у занимања која су доступна на платформи Е упис. Пријава кандидата врши се електронским путем посредством платформе еУпис, доступне на адреси: https://eupis.skolers.org/.
Детаљна упутства о начину пријаве доступна су у видео-споту „еУпис у први разред средње школе“, који је доступан на линку
Листе рангираних кандидата (прелиминарне ранг-листе) биће објављене у четвртак, 09.07.2026. године, на огласним таблама школа и огласној табли информационог система Министарства, док ће коначне ранг-листе бити објављене у петак, 17.07.2026. године, на увид кандидатима на огласним таблама школа и огласној табли информационог система Министарства.
Приликом уписа у први разред средње школе ученик може конкурисати за највише пет занимања, смјерова или одсјека, у највише двије школе. У другом уписном року могу се пријавити само ученици који у првом уписном року нису успјели да се упишу ни у једно од изабраних занимања, саопштено је из министарства.
Подсјећамо, Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је коначне ранг-листе уписаних ученика у први разред средњих школа у јунском уписном року.
Друштво
Објављене коначне ранг-листе уписаних ученика у средње школе
У јунском уписном року уписано је 8.143 ученика у 77 занимања у оквиру 13 струка, од укупно 8.652 пријављена ученика, што представља 94 одсто уписаних ученика.
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