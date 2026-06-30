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"Подршка вету српског члана Предсједништва, сваки покушај доминације осуђен на пропаст"

Аутор:

Марко Гаврић
30.06.2026 19:40

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Жељка Цвијановић
Фото: Ustupljena fotografija

Након 10 година, враћени су страни експерти у Комисију за очување националних споменика. За чланове Комисије, Бећировић и Комшић именовали су Зорана Микулића, Мирзаха Фочу те два страна члана које је предложио УНЕСКО.

Члан Комисије из Републике Српске није именован. Одлуку о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика, Жељка Цвијановић је прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске.

"Како су мислили мене да прегласавају али неће моћи у Предсједништву БиХ тако су наумили да прегласавају неког члана у комисији из Републике Српске јер желе да врате већинско одлучивање", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ те додала:

"Прегласавањем се жели доћи до тога да неко одузима оно што је културна баштина , традиција, што је власништво сваког народа по питању његовог идентитета."

Денис Бећировић је кршењем процедура наставио поништавање воље Републике Српске које је започео у јануару када је прегласана Жељка Цвијановић, истакла је члан Комисије из Републике Српске. Како каже, у извјештају УНЕСКА о сврси постојања комисије се препоручује затварање те канцеларије.

"Чак и по тој одлуци из јануара 2026 кад је прегласана Жељка Цвијановић јасно пише у 2 члана те одлуке да Предсједништво БиХ именује 5 чланова, један из Републике Српске, 2 из Федерације и 2 која именује УНЕСКО", рекла је Анђелина Ошап Гађановић, члан Комисије из Републике Српске те додала:

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"Гдје је закључено да је сврха постојања комисије превазиђена, да она нема никакву ни извршну ни законодавну власт и тим извјештајем самог УНЕСКО-а се препоручује затварање те канцеларије с обзиром да надлежни ентитети анексом 8 су надлежни да спроводе заштиту насљеђа"

Интересе Републике Српске заштитиће Народна скупштина Републике Српске, која ће двотрећински подржати вето српског члана Предсједништва БиХ, поручио је лидер СНСД-а.

"Мјесто одлуке у БиХ није Предсједништво него Народна скупштина Републике Српске. Кад Народна скупштина каже да одлука Предсједништва није ваљана онда није ваљана и ту нема више дискусије", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

Предсједник парламента Српске је поручио да очекује захтјев Жељке Цвијановић како би се могла заказати посебна сједница Народне скупштине.

"Али ја сам захвалан што су приредили могућност да Народна скупштина још једном покаже како она ставља ван снаге одлуке Предсједништва донесене прегласавањем и како на њене одлуке не може да се жали ни уставни суд, ни ЦИК, ни високи представник , ни савјет безбједности, ни ЕУ, нико", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.

Институционални одговор кроз Народну скупштину Републике Српске јасан је показатељ ко доноси коначне одлуке и да су ентитети кључни, примарни и генерички носилац суверенитета у БиХ, поручио је предсједник Републике Српске.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Српски члан предсједништва БиХ

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