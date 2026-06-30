Logo

Остаје ли Блануша кандидат: Сутра сједница Главног одбора СДС-а

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 19:17

Коментари:

0
Главни одбор СДС-а
Фото: Фејсбук

Сједница Главног одбора СДС-а биће одржана сутра у Бијељини, најављено је из ове странке.

Сједница ће бити одржана у сали Соколског дома са почетком у 16.00 часова.

Подсјећамо, на посљедњој сједници Главног одбора странке Бранко Блануша је потврђен за кандидата за предсједника Републике Српске, иако су неки чланови жељели "спајање" са ПСС-ом Драшка Станивуковића.

Како је сам Блануша рекао, по тој идеји постојале су двије опције. Једна је да Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске, а Блануша остане предсједник странке и кандидује се са Предсједништво БиХ.

Друга опција је била да Блануша остане кандидат за предсједника Српске, али би у том случају Станивуковић преузео СДС.

Овој идеји супротставила се већина чланова Главног одбора и потврдила Бланушу за кандидата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДС

главни одбор

Бранко Блануша

Коментари (0)

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Вето Цвијановићеве исправан, имамо одговор на сваки напад на Српску

52 мин

0
Драпић и Минић

Република Српска

Минић: Охрабрује чињеница што млади парови купују плацеве у Љубињу

2 ч

1
"У Братунац се не зове, у Братунац се иде" – овогодишњи је слоган обиљежавања страдања Срба Средњег Подриња и Бирча.

Република Српска

Продановић: Очекујемо да ће комеморацији присуствовати највећи број људи до сада

2 ч

0
СДС ће подржати вето Жељке Цвијановић

Република Српска

СДС ће подржати вето Жељке Цвијановић

3 ч

1

  • Најновије

19

37

Завршена сједница ПД ПС БиХ: Шта је усвојено, а шта оборено?

19

33

Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

19

30

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

19

23

Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

19

19

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима