Остаје ли Блануша кандидат: Сутра сједница Главног одбора СДС-а

Аутор:АТВ редакција
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Сједница Главног одбора СДС-а биће одржана сутра у Бијељини, најављено је из ове странке.
Сједница ће бити одржана у сали Соколског дома са почетком у 16.00 часова.
Подсјећамо, на посљедњој сједници Главног одбора странке Бранко Блануша је потврђен за кандидата за предсједника Републике Српске, иако су неки чланови жељели "спајање" са ПСС-ом Драшка Станивуковића.
Како је сам Блануша рекао, по тој идеји постојале су двије опције. Једна је да Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске, а Блануша остане предсједник странке и кандидује се са Предсједништво БиХ.
Друга опција је била да Блануша остане кандидат за предсједника Српске, али би у том случају Станивуковић преузео СДС.
Овој идеји супротставила се већина чланова Главног одбора и потврдила Бланушу за кандидата.
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