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Продановић: Очекујемо да ће комеморацији присуствовати највећи број људи до сада

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:39

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"У Братунац се не зове, у Братунац се иде" – овогодишњи је слоган обиљежавања страдања Срба Средњег Подриња и Бирча.
Фото: АТВ

Очекујемо да ће комеморацији у Братунцу у суботу, 4. јуна, присуствовати највећи број грађана до сада, изјавио је предсједник Организационог одбора за обиљежавање страдања Срба средњег Подриња и Бирча у Одбрамбено-отаџбинском рату од 1992. до 1995. године Лазар Продановић.

Продановић је на састанку Одбора у Шековићима истакао велики значај овог догађаја за очување колективног сјећања ради будућих генерација.

"Чувамо културу сјећања, шаљемо поруку да не желимо да се ово икада понови и желимо да младе генерације, не заборављајући своју прошлост, граде будућност без било каквог конфликта на овим просторима", поручио је Продановић.

Он је навео да су правосудне институције БиХ понизиле све српске жртве јер не раде ништа на процесуирању одговорних за злочине над Србима на овом подручју.

"Истовремено нису допринијеле процесу изградње мира, суживота и разумијевања међу народима у БиХ", навео је Продановић, преноси "Срна".

Помоћник министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Младен Радић рекао је да су републичке институције у сталној координацији са локалним одборима како би комеморација протекла достојанствено.

Он је рекао да се приводе крају припреме за помен и сјећање на 3.267 Срба који су страдали од 1992. до 1995. године у средњем Подрињу и Бирчу.

​Радић је навео да су муслимански злочинци у том периоду имали само један циљ, а то је да потпуно униште и истријебе српски народ на овом простору.

"Због злочина невиђених размјера, прошлости и будућности, сваки Србин треба да дође на обиљежавање у Братунац како би послали поруку да злочин никада не може и не смије бити заборављен", закључио је Радић.

У Братунцу ће у суботу, 4. јула, бити обиљежено више од три деценије од великог страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу, а парастос за 3.267 погинулих српских бораца и цивила из ове регије служиће Његова светост патријарх српски Порфирије.

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Тагови :

Братунац

У Братунац се не зове у Братунац се иде

Лазар Продановић

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